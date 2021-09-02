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В Украине 2 477 новых случаев COVID, растет заболеваемость среди детей

Четверг, 2 сентября 2021, 08:16
В Украине 2 477 новых случаев COVID, растет заболеваемость среди детей
Фото с ck-oda.gov.ua

1 сентября в Украине зафиксировали 2 477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 44 летальных случая, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 787 человек, выздоровели 889 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в эту среду зарегистрировали в г. Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Среди новых больных 179 детей и 36 медработников. Заболеваемость среди детей выросла по сравнению с предыдущими днями: за 31 августа коронавирус обнаружили у 153 детей, 30 августа у 75 детей, 29 августа у 55 детей, неделю назад – у 104 детей, две недели назад – у 90 детей.

За последние сутки протестировано: методом ПЦР – 23 522 человека, методом ИФА – 7 954 лица, экспресс-тестами – 22 239 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 290 848 человек, из них выздоровели 2 209 754 человека, умерли от осложнений 53 877 человек.

Динамика эпидемии COVID в Украине
Динамика эпидемии COVID в Украине
pravda.com.ua

ПЦР-тестирований за полтора года проведено более 12 млн (12 031 985).

Напомним: 1 сентября началась учеба в школах Украины. Перед началом учебного года полностью вакцинировались против COVID-19 только 29% коллективов украинских школ, еще 23% получили первую из двух необходимых для иммунизации прививку. Детей пока не вакцинируют.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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