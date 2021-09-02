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80 тысяч украинцев получили вторую COVID-прививку в первый день осени

Четверг, 2 сентября 2021, 08:50
Первая и вторая доза вакцины, УП

1 сентября в Украине 119 022 человека привили против COVID-19: первую дозу вакцины получили 38 353 человека, вторую дозу – 80 669 человек.

Источник: МОЗ

Детали: В первый день осени для иммунизации населения работали 906 мобильных бригад, 2 827 прививочных пунктов, 330 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса SARS CoV 2 привито 5 452 125 человек, из них одну дозу вакцины получили 5 452 123 человека, полностью иммунизированы, получив обе дозы, – 3 906 070 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом с 24 февраля проведено 9 358 193 прививки.

 

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации обновляется здесь.

Напомним: В мае, перед назначением министром здравоохранения, Виктор Ляшко планировал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.

В июле Кабинет министров обновил Национальный план вакцинации против коронавируса. Этот документ предусматривает постепенное наращивание темпов прививок до конца 2021:года, с сентября в Украине должны вводить более 8 миллионов доз вакцины ежемесячно.

28 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 миллионов прививок против коронавируса за лето не сделали из-за большого количества праздников в Украине.

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздрав
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