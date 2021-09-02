Зеленский прибыл в Калифорнию: мэрия Сан-Франциско стала желто-синей

Президент Владимир Зеленский 2 сентября прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США.

Источник: Офис президента в Telegram, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook

Дословно: "В честь приезда главы Украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага".

Фото ОПУ

Детали: Сообщается, что это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.

По словам Кулебы, главная цель пребывания президента в Сан-Франциско – это бизнес, инвестиции в украинскую экономику, прежде всего в ИТ-сектор и аэрокосмическую отрасль.

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