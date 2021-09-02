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Зеленский прибыл в Калифорнию: мэрия Сан-Франциско стала желто-синей

Четверг, 2 сентября 2021, 09:26
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский 2 сентября прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США.

Источник: Офис президента в Telegram, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook

Дословно: "В честь приезда главы Украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага". 

 
Фото ОПУ

Детали: Сообщается, что это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.

По словам Кулебы, главная цель пребывания президента в Сан-Франциско – это бизнес, инвестиции в украинскую экономику, прежде всего в ИТ-сектор и аэрокосмическую отрасль.

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. 1 сентября состоялась его встреча с президентом США Джо Байденом. 
  • Зеленский попросил президента США повлиять на Россию ради освобождения украинских пленных и политзаключенных; украинская делегация передала в Белый дом список из 450 человек.
  • В совместном заявлении двух стран после встречи президентов речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
  • Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСШАдипломатические отношения
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