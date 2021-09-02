Зеленский прибыл в Калифорнию: мэрия Сан-Франциско стала желто-синей
Четверг, 2 сентября 2021, 09:26
Президент Владимир Зеленский 2 сентября прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США.
Источник: Офис президента в Telegram, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook
Дословно: "В честь приезда главы Украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага".
Детали: Сообщается, что это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.
По словам Кулебы, главная цель пребывания президента в Сан-Франциско – это бизнес, инвестиции в украинскую экономику, прежде всего в ИТ-сектор и аэрокосмическую отрасль.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. 1 сентября состоялась его встреча с президентом США Джо Байденом.
- Зеленский попросил президента США повлиять на Россию ради освобождения украинских пленных и политзаключенных; украинская делегация передала в Белый дом список из 450 человек.
- В совместном заявлении двух стран после встречи президентов речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
- Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
Украинская правда