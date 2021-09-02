Заместитель председателя Харьковского облсовета, подозреваемый во взяточничестве, ушел в декрет
Четверг, 2 сентября 2021, 17:12
Заместитель председателя Харьковского областного совета Андрей Малыш, который является подозреваемым по делу о получении взятки, ушел в декретный отпуск.
Источник: председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко, которую цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Сейчас нет Малыша, он в декретном отпуске, мы (председатель и три другие заместители - ред.) справляемся".
"Это (отпуск – ред.) будет 2 недели или 3 года - неизвестно".
Детали: Председатель облсовета также заявила, что ее вызвали на допрос по делу, где фигурирует Малыш.
Предыстория:
- В июле НАБУ и САП разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката Руслана Танабаша на получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тыс. гривен. По версии следствия, за эти деньги они обещали оставить в должности директора коммунального предприятия.
- Позже стало известно, что председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян фигурирует в деле о вымогательстве взятки с директора областного коммунального предприятия по переназначения на должность.
- 24 июля суд арестовал на 2 месяца с возможностью внесения 4,75 миллиона гривен залога пойманного на взятке заместителя председателя Харьковского облсовета.
- 29 июля за Малыша внесли залог.