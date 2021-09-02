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Заместитель председателя Харьковского облсовета, подозреваемый во взяточничестве, ушел в декрет

Четверг, 2 сентября 2021, 17:12
Заместитель председателя Харьковского облсовета, подозреваемый во взяточничестве, ушел в декрет

Заместитель председателя Харьковского областного совета Андрей Малыш, который является подозреваемым по делу о получении взятки, ушел в декретный отпуск.

Источник: председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Сейчас нет Малыша, он в декретном отпуске, мы (председатель и три другие заместители - ред.) справляемся".

"Это (отпуск – ред.) будет 2 недели или 3 года - неизвестно".

Детали: Председатель облсовета также заявила, что ее вызвали на допрос по делу, где фигурирует Малыш.

Предыстория:

  • В июле НАБУ и САП разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката Руслана Танабаша на получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тыс. гривен. По версии следствия, за эти деньги они обещали оставить в должности директора коммунального предприятия.
  • Позже стало известно, что председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян фигурирует в деле о вымогательстве взятки с директора областного коммунального предприятия по переназначения на должность.
  • 24 июля суд арестовал на 2 месяца с возможностью внесения 4,75 миллиона гривен залога пойманного на взятке заместителя председателя Харьковского облсовета.
  • 29 июля за Малыша внесли залог.

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Темы: Харьковвзятка
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