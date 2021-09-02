Заместитель председателя Харьковского облсовета, подозреваемый во взяточничестве, ушел в декрет

Заместитель председателя Харьковского областного совета Андрей Малыш, который является подозреваемым по делу о получении взятки, ушел в декретный отпуск.

Источник: председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Сейчас нет Малыша, он в декретном отпуске, мы (председатель и три другие заместители - ред.) справляемся".

"Это (отпуск – ред.) будет 2 недели или 3 года - неизвестно".

Детали: Председатель облсовета также заявила, что ее вызвали на допрос по делу, где фигурирует Малыш.

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