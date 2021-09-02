Денисовой пожаловались на нарушение прав арестованного генерала Павловского
Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой сообщили о якобы нарушении прав арестованного генерала Игоря Павловского, которого подозревают в организации поставок некачественных катеров для армии от предприятия "Кузница на Рыбацком".
Источник: "Европейская солидарность"
Детали: Обращение к омбудсману направили нардепки от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе вместе с женой генерала Ольгой Павловской.
По их словам, к арестованному генералу только вчера допустили врачей, хотя он якобы имеет проблемы со здоровьем.
Кроме того, адвокаты генерала направили соответствующее представление в Европейский суд по правам человека.
Ирина Геращенко также сообщила, что к Уполномоченной направили депутатский запрос о нарушении права на защиту здоровья, оказания медицинской помощи, психологическое давление и по сути психологических пытках. Она также говорит, что нарушается право на апелляцию в суде Павловского и Валерия Шандры.
По словам жены генерала – Ольги, после многочисленных обращений к следствию, Уполномоченного по правам человека и общественной огласки к ее мужу 1 сентября наконец допустили врачей.
От Денисовой хотят, чтобы она вмешалась в ситуацию с оказанием медицинской помощи и взяли под контроль якобы незаконные действия по продлению пребывания под стражей генерала.
Предыстория:
- Печерский суд Киева избрал экс-заместителю министра обороны, боевом генералу Игорю Павловскому меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в почти 500 миллионов гривен.
- Государственное бюро расследований подозревает Павловского, а также двух экс-начальников департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандру в сговоре и организации поставки в армию в 2016-2018 годах некачественных военных катеров. Отмечалось, что в итоге такие действия фигурантов нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.
- Генерал Павловский был участником боев за Мариуполь в сентябре 2014 года, возглавлял Сектор М.
- В 2015-2019 годах был заместителем министра обороны при президенте Петра Порошенко.