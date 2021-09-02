Денисовой пожаловались на нарушение прав арестованного генерала Павловского

Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой сообщили о якобы нарушении прав арестованного генерала Игоря Павловского, которого подозревают в организации поставок некачественных катеров для армии от предприятия "Кузница на Рыбацком".

Источник: "Европейская солидарность"

Детали: Обращение к омбудсману направили нардепки от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе вместе с женой генерала Ольгой Павловской.

По их словам, к арестованному генералу только вчера допустили врачей, хотя он якобы имеет проблемы со здоровьем.

Кроме того, адвокаты генерала направили соответствующее представление в Европейский суд по правам человека.

Ирина Геращенко также сообщила, что к Уполномоченной направили депутатский запрос о нарушении права на защиту здоровья, оказания медицинской помощи, психологическое давление и по сути психологических пытках. Она также говорит, что нарушается право на апелляцию в суде Павловского и Валерия Шандры.

По словам жены генерала – Ольги, после многочисленных обращений к следствию, Уполномоченного по правам человека и общественной огласки к ее мужу 1 сентября наконец допустили врачей.

От Денисовой хотят, чтобы она вмешалась в ситуацию с оказанием медицинской помощи и взяли под контроль якобы незаконные действия по продлению пребывания под стражей генерала.

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