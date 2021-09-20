Кабмин продлил карантин и расширил способы проверки COVID-безопасности

Кабинет министров продлил адаптивный карантин как минимум до конца года и упростил нормы верификации эпидемической безопасности работников и посетителей заведений, за исключением образовательных.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: На заседании правительства 20 сентября было принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором объявят, с какой даты по всей стране устанавливают желтый уровень эпидопасности.

При желтом уровне будут действовать такие карантинные ограничения:

Запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв м площади территории или наполненностью залов более ⅔ (две трети) мест в каждом отдельном зале.

Не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра.

Кинотеатры и другие учреждения культуры работать с заполненностью залов меньше ⅔ мест или 50% мест в каждом отдельном зале.

Спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета 1 человек на 10 кв м площади и тому подобное.

В то же время ограничения желтого уровня эпидопасности не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч) результат ПЦР или экспресс-тестирования.

Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинные ограничения, остается за владельцем.

Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников учреждений (кроме образования) временно следует пользоваться:

международными свидетельствами;

"желтыми" или "зелеными" внутренними COVID-сертификатами;

справкой 063/о (карта профилактических прививках);

действующей справкой об отрицательном результате (72 ч) ПЦР-теста или экспресс-тестирования на антиген.

Что касается образовательного процесса – учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с хотя бы одной прививкой.

Например, по состоянию на 17 сентября по данным областных и Киевской государственных администраций 5 350 школ из более 14 тысяч уже соответствуют этим требованиям: имеют более 80% работников хотя бы с одной прививкой от COVID-19.

Для верификации безопасности работников образования принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.

Прямая речь Ляшко: "Текущая эпидемическая ситуация контролируется. Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье – прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности".

Напомним: По состоянию на 16 сентября 5 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против COVID-19, необходимые для полной иммунизации, более 6 миллиона были привиты первой дозой.

13 сентября Кабинет министров обновил карантинные правила и ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты. Новые нормы вступили в силу 20 сентября.

В "желтой" зоне карантина заведения смогут работать при наличии не менее у 80% их сотрудников "желтых" или "зеленых" сертификатов, а в "красной" – если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат, то есть все полностью привиты .

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