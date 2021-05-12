Правоохранители провели обыски в Департаменте соцполитики КГГА

Киевская городская прокуратура вместе с полицией провели обыски в Департаменте соцполитики КГГА из-за хищения 13,5 миллионов гривен на закупке медицинских изделий.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: По данным следствия, в течение 2017-2019 годов между Департаментом социальной политики и частной фирмой был заключен ряд договоров на закупку медицинских изделий.

Однако чиновники Департамента якобы вступили в сговор с представителями частной компании и заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам. Надбавка к цене составляет более 106%. В результате таких действий бюджету нанесли более 13,5 гривен убытков.

Именно поэтому 12 мая 2021 на основании постановлений суда в помещениях Департамента социальной политики КГГА и по месту жительства фигурантов уголовного производства проводились обыски.

Что предшествовало: Из 11 мая во структурах, что подчиняются КГГА прокуратура и фискалы проводят обыски. Так, 11 мая правоохранители пришли к "Киевзеленбуд".

12 мая стало известно, что Киевская городская прокуратура и фискалы проводят обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.

Кроме этого обыски проводятся в офисах коммунального предприятия Спецжилфонд и подрядных фирмах.

Также в рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице - продолжаются обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали по предварительному сговору с должностными лицами КП "Киевгорсвет".

В тот же день обыски провели и в "Киевавтодоре".

Также у председателя исполнительного комитета партии "Удар" и бывшего нардепа Артура Палатного правоохранители провели обыски.