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Начальник киевской полиции ушел в отставку

Среда, 11 августа 2021, 09:00
Начальник киевской полиции ушел в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко действительно подал в отставку, его рапорт уже удовлетворили.

Источник: пост Крищенко в Facebook

Прямая речь: "Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили.

Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто – успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям.

В этом периоде – тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, раскрытие резонансных и серийных преступлений, совершенствование профессионального уровня полицейских. Мы двигались вперед, поддерживали все нововведения и сами инициировали внедрение пилотных проектов, которые впоследствии распространялись на все полицейские подразделения".

Детали: Крищенко не обнародовал причины отставки, зато поблагодарил полицейских столицы.

"Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и всегда общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления", – отметил он.

Напомним: 5 августа источники "Украинской правды" сообщали, что Андрей Крищенко написал заявление об отставке с должности главы киевской полиции.

За три недели до этого подал в отставку с поста министра внутренних дел Арсен Аваков, который возглавлял МВД более 7 лет. На его место назначили Дениса Монастырского.

4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.

Андрей Крищенко возглавлял столичную полицию с 2015 года,

До апреля 2014 года он возглавлял подразделение Кировоградского УБОПа.

14 апреля 2014 года, в разгар российской агрессии против Украины, был одним из тех, кто оборонял здание Горловского управления милиции при попытках захвата его пророссийскими сепаратистами.

Алена Рощенко, УП

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Темы: полицияКиевкадрыМВД
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