Начальник киевской полиции ушел в отставку
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко действительно подал в отставку, его рапорт уже удовлетворили.
Источник: пост Крищенко в Facebook
Прямая речь: "Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили.
Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто – успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям.
В этом периоде – тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, раскрытие резонансных и серийных преступлений, совершенствование профессионального уровня полицейских. Мы двигались вперед, поддерживали все нововведения и сами инициировали внедрение пилотных проектов, которые впоследствии распространялись на все полицейские подразделения".
Детали: Крищенко не обнародовал причины отставки, зато поблагодарил полицейских столицы.
"Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и всегда общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления", – отметил он.
Напомним: 5 августа источники "Украинской правды" сообщали, что Андрей Крищенко написал заявление об отставке с должности главы киевской полиции.
За три недели до этого подал в отставку с поста министра внутренних дел Арсен Аваков, который возглавлял МВД более 7 лет. На его место назначили Дениса Монастырского.
4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.
Андрей Крищенко возглавлял столичную полицию с 2015 года,
До апреля 2014 года он возглавлял подразделение Кировоградского УБОПа.
14 апреля 2014 года, в разгар российской агрессии против Украины, был одним из тех, кто оборонял здание Горловского управления милиции при попытках захвата его пророссийскими сепаратистами.