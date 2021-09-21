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Арахамия прогнозирует 230 голосов за деолигархический закон

Вторник, 21 сентября 2021, 14:37
Арахамия прогнозирует 230 голосов за деолигархический закон
Давид Арахамия. фото с соцсетей партии "Слуга народа"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что деолигархический законопроект во втором чтении поддержат более 230 народных депутатов.

Источник: Арахамия в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Раду 21 сентября

Прямая речь: "234-236 - в этом диапазоне, плюс-минус два голоса, так я предварительно понимаю".

Детали: По информации лидера фракции власти, законопроект намерена поддержать "Оппозиционная платформа - За жизнь", поскольку "они ориентированы на народ, а весь народ поддерживает закон против олигархов".

На вопрос, когда этот законопроект будет вынесен на рассмотрение, Арахамия отметил: в среду или четверг.

Что предшествовало: Согласительный совет Верховной Рады включил в повестку дня этой пленарной недели законопроекты о деолигархизации и о наполнении бюджета, на которых настаивала фракция "Слуга народа". Спикер Дмитрий Разумков, который вел заседание согласительного дистанциино - из самоизоляции - анонсировал изменение подхода к обсуждению "повестки дня".

Офис президента подозревает Разумкова в торможении принятия деолигархической инициативы.

Ко второму чтению президентского законопроекта №5599 было подано 1230 поправок.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: олигархиВерховная Радазаконодательство
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