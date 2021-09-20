Рада рассмотрит "деолигархический пакет", а Разумков хочет изменить формат согласительных

Согласительный совет Верховной Рады включил в повестку дня этой пленарной недели законопроекты о деолигархизации и о наполнении бюджета, на которых настаивала фракция "Слуга народа". Спикер Дмитрий Разумков анонсировал изменение подхода к обсуждению "повестки дня".

Источник: трансляция согласительного совета парламента 20 сентября

Детали: Согласительный совет согласовал повестку дня на текущую неделю – в частности, включил в нее законопроекты о деолигархизации и о наполнении бюджета.

Глава Верховной Рады поставил на голосование предложение фракции "Слуга народа" включить в повестку дня на этой неделе законопроекты №5599 и №5600 – и его поддержали. Ко второму чтению президентского законопроекта №5599 было подано 1230 поправок.

Разумков отметил, что в повестку дня по предложению Александра Корниенко включают законопроекты, "не готовые к рассмотрению".

"Нет ни таблиц, ни выводов Главного юридического управления, ни многих других вопросов, которые будут связаны с ним. Если этого не произойдет, будет возникать вопрос о невозможности его рассмотрения", – сказал спикер.

Также парламент решил пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля на час вопросов к правительству в пятницу, 24 сентября.

Сначала Разумков, который вел заседание онлайн из-за своего COVID, сказал, что предложения всех депутатских фракций Верховной Рады, которые недовольны повесткой дня, поступили слишком поздно.

"У нас сегодня немного странная ситуация, поскольку все фракции одновременно стали несогласны с тем порядком дня, прислали свои предложения утром. Кто-то прислал с предложениями, кто-то, как "Слуга народа", только письмо о том, что они не согласны. Написали, что есть вложения, но не приложили его к письму", – сказал Разумков.

Он отметил, что такие ситуации случаются довольно редко. Обычно главы комитетов подают предложения в повестку дня.

По регламенту, предложения к рассмотрению на согласительном подаются не позднее, чем за 4 дня до проведения очередного заседания. "Все предложения, которые сегодня поступили, они не соответствуют этой норме регламента", – сказал спикер.

"Если нас не устраивает тот формат, который есть сегодня, то, думаю, что со следующей недели мы будем собирать все предложения всех фракций (на согласительный совет – ред.), будем садиться, обсуждать, по каждому из них голосовать, принимать соответствующие решения, как это предусматривает регламент", – сказал Разумков.

"И если все прямо не согласны с таким форматом работы и мы идем таким образом, то мы пойдем в пропорции: кто сколько законопроектов подает, от количества народных депутатов, представляющих ту или иную фракцию", – добавил он.

Со следующей недели спикер предлагает изменить подход – и предполагает, что согласительный совет "увеличится".

"Мы с вами соберемся на этой неделе, если я вернусь, или на следующей, проговорим новый формат работы согласительного совета. Потому что я увидел, что сегодня все выразили свою обеспокоенность и недовольство тем форматом, в котором мы работали 2 года. Согласуют – будем менять и выходить на более демократические принципы", – подытожил Разумков.