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Зеленский прибыл в США

Понедельник, 20 сентября 2021, 23:51

Президент Владимир Зеленский прибыл в США, где примет участие в Генеральной ассамблее ООН.

Источник: Офис президента

Детали: Запланировано, что президент выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН. Также президент встретиться с лидерами других государств и представителями международных организаций, представителями бизнеса и украинской общиной в США.

Ранее сообщалось, что Зеленский проведет совместную встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Молдовы Майей Санду и с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, где выступит с речью. 

Сообщалось, что возможность визита президента Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН прорабатывается, но окончательного решения пока нет.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСША
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