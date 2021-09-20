Президент Владимир Зеленский прибыл в США, где примет участие в Генеральной ассамблее ООН.

Источник: Офис президента

Детали: Запланировано, что президент выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН. Также президент встретиться с лидерами других государств и представителями международных организаций, представителями бизнеса и украинской общиной в США.

Ранее сообщалось, что Зеленский проведет совместную встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Молдовы Майей Санду и с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, где выступит с речью.

Сообщалось, что возможность визита президента Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН прорабатывается, но окончательного решения пока нет.