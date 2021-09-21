Около 90% школ Львовщины не смогут работать в "желтой" зоне – ОГА

Лишь в 10% школ Львовской области не менее 80% сотрудников получили прививки от коронавируса и смогут продолжить работать в "желтой" карантинной зоне.

Источник: директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис во время брифинга

Прямая речь: "У нас (в области – УП) почти 1100 школ и из них, к сожалению, не более 10% смогут продолжить обучение оффлайн. Во всех остальных школах будут вынужденные каникулы".

Детали: В соответствии с карантинным постановлением №1236, учебные заведения смогут работать в желтой зоне при наличии как минимум 80% вакцинированных сотрудников. Речь идет как и о тех, кто получил одну дозу, так и о полностью вакцинированных. Однако, по слова Чемериса, на Львовщине таких лишь 10% школ.

В случае попадания области в "красную" зоны работать смогут те учебные заведения, где 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат, то есть полностью вакцинированы.

Что предшествовало: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 по всей Украине.

Предыстория:

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