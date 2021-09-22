Разумков: Подавать в отставку не собираюсь
Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что не планирует сейчас в отставку, однако допускает, что у нардепов есть возможность его уволить 226 голосами.
Источник: Разумков в интервью телеканалу "Прямой"
Прямая речь Разумкова: "Если мы с вами говорим о "уйду в отставку", я подавать в отставку не собираюсь. Если мы говорим о том, может ли принять соответствующее решение Верховная Рада Украины, да, может.
Для этого нужно 226 голосов, есть отдельная процедура: сбор 150 подписей, подготовка, отчет и голосование в стенах парламента. Я к этому готов, я об этом говорил давно: если будет желание народных депутатов заменить председателя Верховной Рады, это их право ...
У меня нет мировоззренческих разногласий с коллегами, мои позиции не меняются, может у кого-то так происходит, но точно не у меня".
Предыстория:
- На фоне слухов о возможной отставке Дмитрия Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.
- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".
- Разумков сообщил, что его не пригласили на запланированные сборы парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце.