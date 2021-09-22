Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков: Подавать в отставку не собираюсь

Среда, 22 сентября 2021, 22:26

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что не планирует сейчас в отставку, однако допускает, что у нардепов есть возможность его уволить 226 голосами.

Источник: Разумков в интервью телеканалу "Прямой"

Прямая речь Разумкова: "Если мы с вами говорим о "уйду в отставку", я подавать в отставку не собираюсь. Если мы говорим о том, может ли принять соответствующее решение Верховная Рада Украины, да, может.

Для этого нужно 226 голосов, есть отдельная процедура: сбор 150 подписей, подготовка, отчет и голосование в стенах парламента. Я к этому готов, я об этом говорил давно: если будет желание народных депутатов заменить председателя Верховной Рады, это их право ...

У меня нет мировоззренческих разногласий с коллегами, мои позиции не меняются, может у кого-то так происходит, но точно не у меня".

Предыстория:

  • На фоне слухов о возможной отставке Дмитрия Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.
  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".
  • Разумков сообщил, что его не пригласили на запланированные сборы парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Роман Петренко, УП
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСтоличный юрист завладел причалами и островом на Днепре благодаря письму из Нацполиции — "Схемы"

инфографикаПытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине

На кресло мэра Харькова претендуют уже пятеро

видеоВ Украину прибыл самолет из Афганистана – эвакуировали около 100 людей

Новости 23 сентября: закон об олигархах, "желтая зона"

Коррупция и олигархи угрожают развитию Украины, поддержка ЕС не принесла результатов - отчет

Все новости...
Последние новости
04:00
На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии
03:22
США: Нет признаков, что Иран возвращается к переговорам по ядерной сделке
02:24
Португалия снимет большинство из оставшихся карантинных ограничений
01:27
Пять человек пострадали в стрельбе на военной базе в США
00:38
видеоСтоличный юрист завладел причалами и островом на Днепре благодаря письму из Нацполиции — "Схемы"
23:53
Выполнение закона об олигархах должно быть аполитичным - посол Британии
23:35
инфографикаПытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине
22:57
Неизвестные слили в сеть QR-код к ковид-сертификату Макрона
22:29
На кресло мэра Харькова претендуют уже пятеро
22:00
Новости экономики: Рада приняла "антиолигархический" закон, в США "выключают" печатный станок
Все новости...