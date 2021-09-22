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Разумков: Подавати у відставку не збираюся

Середа, 22 вересня 2021, 22:26
Разумков: Подавати у відставку не збираюся

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що не планує зараз у відставку, проте допускає, що у нардепів є можливість його звільнити 226 голосами.

Джерело: Разумков в інтерв’ю телеканалу "Прямий"

Пряма мова Разумкова: "Якщо ми з вами говоримо про "піду у відставку", я подавати у відставку не збираюся. Якщо ми говоримо про те, чи може ухвалити відповідне рішення Верховна Рада України, так, може.

Для цього потрібно 226 голосів, є окрема процедура: збір 150 підписів, підготовка, звіт та голосування в стінах парламенту. Я до цього готовий, я про це казав давно: якщо буде бажання народних депутатів замінити голову Верховної Ради, це їхнє право…

В мене немає світоглядних розбіжностей із колегами, мої позиції не змінюються, може в когось так відбувається, але точно не у мене".

Нагадаємо:

  • На тлі чуток про можливу відставку Дмитра Разумкова 20 вересня внутрішній конфлікт "Слуги народу" вийшов у публічну площину з обговоренням порядку денного на погоджувальній раді парламенту.
  • Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає дії Разумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".
  • Разом із тим Корнієнко заявив, що "Слуга народу" зараз не ініціює відкликання Разумкова з посади.
  • Разумков повідомив, що його не запросили на заплановані збори парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

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