Разумков: Подавати у відставку не збираюся

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що не планує зараз у відставку, проте допускає, що у нардепів є можливість його звільнити 226 голосами.

Джерело: Разумков в інтерв’ю телеканалу "Прямий"

Пряма мова Разумкова: "Якщо ми з вами говоримо про "піду у відставку", я подавати у відставку не збираюся. Якщо ми говоримо про те, чи може ухвалити відповідне рішення Верховна Рада України, так, може.

Для цього потрібно 226 голосів, є окрема процедура: збір 150 підписів, підготовка, звіт та голосування в стінах парламенту. Я до цього готовий, я про це казав давно: якщо буде бажання народних депутатів замінити голову Верховної Ради, це їхнє право…

В мене немає світоглядних розбіжностей із колегами, мої позиції не змінюються, може в когось так відбувається, але точно не у мене".

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