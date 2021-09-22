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Разумков заявил, что его не пригласили на сборы "слуг" в Трускавце

Среда, 22 сентября 2021, 19:27
Разумков заявил, что его не пригласили на сборы слуг в Трускавце

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что его до сих пор не пригласили на запланированные сборы парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Источник: Разумков в интервью телеканалу "Прямой"

Прямая речь Разумкова: "Нет, на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят - обязательно приму участие, не пригласят - не возьму.

Я не хожу в гости без приглашения".

Почему это важно: В последние дни разгорается конфликт между монобольшинством и Разумковым.

На фоне слухов о возможной отставке Дмитрия Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".

Что предшествовало:

  • Корниенко рассказал, что на собрание их парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и СБУ, а также представителей Кабмина и "не исключается" приглашение Разумкова.
  • По информации УП, президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.
  • По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.
  • Представитель фракции сообщила, что в конце следующей недели планируется провести рабочее совещание с участием представителей ветвей власти и президента Владимира Зеленского.

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Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разумков ДмитрийСлуга народаВерховная Рада
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