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"Вот вам цена реформ": Зеленский с трибуны Генассамблеи рассказал о нападении на Шефира

Четверг, 23 сентября 2021, 00:03

Президент Владимир Зеленский с трибуны Генеральной ассамблеи ООН начал свое выступление с рассказа о нападении на своего первого помощника Сергея Шефира, назвав это ценой изменений в государстве и реформ.

Источник: выступление Зеленского                           

Прямая речь Зеленского: "Каждая ночь перед Генассамблеей ООН - бессонная ночь. В 2019 году - это волнение перед первым выступлением, 2020 вообще был годом без сна для всего мира через COVID-19, а о прошедшей ночи я расскажу подробнее.

Три часа ночи - десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение, 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ.

К счастью, Сергей жив, к счастью, жизни водителя уже ничего не угрожает".

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Напомним:

  • Возле Лесников стреляли в автомобиль первого помощника Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины. Шефир не пострадал. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связана с борьбой против олигархов.
  • "Передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - об этом заявил Зеленский в своем видеообращении.

Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийООН
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