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Война на Донбассе: 12 нарушений "тишины", двое раненых

Четверг, 23 сентября 2021, 07:16

22 сентября оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Таким образом два украинских военных получили огнестрельные ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Воинам оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное.

В частности, в направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье враг трижды применил беспилотники, с помощью которых сбросил ВОГ-17 (осколочною гранату) у Павлополя и дважды - у Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых - в сторону Водяного.

Российские наемники стреляли из стрелкового оружия в районе Зайцевого и Новотошковского. Кроме того, неподалеку Новотошковского оккупанты дважды применили гранатометы различных систем.

Вблизи Причепиловки российско-оккупационные войска дважды применили запрещенное вооружение - они совершили 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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