Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Война на Донбассе: 12 нарушений "тишины", двое раненых

Четверг, 23 сентября 2021, 07:16

22 сентября оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Таким образом два украинских военных получили огнестрельные ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Воинам оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное.

В частности, в направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье враг трижды применил беспилотники, с помощью которых сбросил ВОГ-17 (осколочною гранату) у Павлополя и дважды - у Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых - в сторону Водяного.

Российские наемники стреляли из стрелкового оружия в районе Зайцевого и Новотошковского. Кроме того, неподалеку Новотошковского оккупанты дважды применили гранатометы различных систем.

Вблизи Причепиловки российско-оккупационные войска дважды применили запрещенное вооружение - они совершили 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Политическое убийство": в МВД говорят, что в водителя Шефира целились, чтобы остановить машину

COVID в Украине: 9 тысяч больных и 140 умерших за сутки, Киев – не в пятерке

Главные новости четверга и ночи: отчет ООН об Украине, закон об олигархах

На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии

видеоСтоличный юрист завладел причалами и островом на Днепре благодаря письму из Нацполиции — "Схемы"

инфографикаПытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Враг обстрелял ряд позиций ВСУ – штаб
Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась – штаб ООС
Российские наемники ранили еще одного бойца ВСУ
Последние новости
11:18
Курс валют на 24 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:13
Разумков поздравил закон об олигархах, потому что там есть его правка о НАПК
11:01
США разрешили Коломойскому продать недвижимость, чтобы погасить долги
10:46
Новый канцлер Германии начнет с попыток найти общий язык с Путиным - политолог
10:44
Шмыгаль рассказал, как власти готовятся справляться с новой волной коронавируса
10:33
В Киеве несколько дней подряд более 450 новых случаев COVID-19
10:28
Кубраков предлагает вернуть Лещенко в набсовет УЗ
10:09
На Эльбрусе во время схождения погибли 5 альпинистов
09:32
Аудит "Укрзализныци" выявил рисков и нарушений на 60 миллиардов
09:31
видео В Карпатах сильный ветер и снег с дождем: спасатели просят не ходить в горы
Все новости...