Тупицкий и Касминин через ОАСК пытаются вернуть должности и зарплату судей

Окружной административный суд города Киева зарегистрировал два заявления об обеспечении иска к Конституционному суду Украины и заместителю председателя КСУ Сергею Головатому от имени Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Источник: ОАСК

Детали: Истцы требуют в частности запретить Головатому и любым другим служебным и должностным лицам совершать действия, направленные на прекращение полномочий и освобождения Тупицкого с должности судьи и председателя КСУ, Касминина - с должности судьи КСУ в связи с принятием соответствующих указов президента Украины.

Кроме того, ОАСК просят приостановить действие распоряжений КСУ, согласно которым, Тупицкому и Касминину была временно остановлена выплата вознаграждения судьи КСУ и остановлено использование ими государственного имущества и транспортных средств.

Дословно ОАСК: "Отметим - соответствующие заявления поступили в суд для представления самых исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска".

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