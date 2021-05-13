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Тупицкий и Касминин через ОАСК пытаются вернуть должности и зарплату судей

Четверг, 13 мая 2021, 10:47

Окружной административный суд города Киева зарегистрировал два заявления об обеспечении иска к Конституционному суду Украины и заместителю председателя КСУ Сергею Головатому от имени Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Источник: ОАСК

Детали: Истцы требуют в частности запретить Головатому и любым другим служебным и должностным лицам совершать действия, направленные на прекращение полномочий и освобождения Тупицкого с должности судьи и председателя КСУ, Касминина - с должности судьи КСУ в связи с принятием соответствующих указов президента Украины.

Кроме того, ОАСК просят приостановить действие распоряжений КСУ, согласно которым, Тупицкому и Касминину была временно остановлена выплата вознаграждения судьи КСУ и остановлено использование ими государственного имущества и транспортных средств.

Дословно ОАСК: "Отметим - соответствующие заявления поступили в суд для представления самых исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска".

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
  • 27 марта Зеленский  отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.

Украинская правда
Темы: ТупицкийКСОАСК


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