Львовский "Голос" требует от Рудик и Железняка сложить полномочия

Львовская областная организации партии "Голос" требует от председателя парламентской фракции Ярослава Железняка и председателя партии Киры Рудик сложить полномочия для полного перегрузки политической силы.

Источник: сообщение Львовской ячейки

Дословно: "Львовская областная территориальная организация ПП "Голос" требует от председателя парламентской фракции Ярослава Железняка и председателя партии Киры Рудик сложить полномочия и этим начать полную перегрузку политической силы".

Детали: Партийцы говорят, что постоянные споры внутри "Голоса" продолжаются уже долгое время, а потому подрывают доверие избирателей.

В частности, там жалуются на голосование 15 июня за повестку дня в Верховной Раде. Тогда удалось протащить закон, который позволяет дальнейшую трансляцию контента на телевидении на русском языке.

Именно поэтому областная организация требует от председателя фракции, то есть Ярослава Железняка, сложить полномочия и обеспечить перевыборы в кратчайшие сроки.

От Киры Рудик партия требует созвать демократический съезд и сложить полномочия.

Что предшествовало: На заседании 16 июня 10 нардепов из фракции "Голос" объявили о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость" и выразили недоверие руководителю фракции, в которой они остаются.

В "Голосе" в ответ на раскол внутри партии заявили, что создание "депутатской группы" в пределах фракции противоречит закону о регламенте Верховной Рады, хотя нардепы заявили о создании "объединения".

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