За "двойника" кандидата в Черкасской области взялась полиция

Полицейские начали расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права путем регистрации ЦИК "двойника" кандидата в нардепы от "Слуги народа" в ОВО №197 Виталия Войцеховского.

Источник: полиция Черкасской области

Дословно: "24 сентября в Золотоношский районный отдел полиции поступило заявление от местного жителя.

Мужчина сообщил о том, что Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение о регистрации на выборы одного из кандидатов, который является полным тезкой с заявителем.

Также он сообщил, что зарегистрированный ЦИК человек изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов, чем препятствует ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей".

Детали: Следственным отделом Золотоношского районного отдела полиции начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало: 24 сентября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в нардепы в ОВО № 197 в Черкаской области, который недавно сменил свое имя на Виталий Войцеховский. Там уже зарегистрированный кандидат с таким именем от "Слуги народа".

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