Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За "двойника" кандидата в Черкасской области взялась полиция

Воскресенье, 26 сентября 2021, 19:58

Полицейские начали расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права путем регистрации ЦИК "двойника" кандидата в нардепы от "Слуги народа" в ОВО №197 Виталия Войцеховского.

Источник: полиция Черкасской области

Дословно: "24 сентября в Золотоношский районный отдел полиции поступило заявление от местного жителя.

Мужчина сообщил о том, что Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение о регистрации на выборы одного из кандидатов, который является полным тезкой с заявителем.

Также он сообщил, что зарегистрированный ЦИК человек изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов, чем препятствует ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей".

Детали: Следственным отделом Золотоношского районного отдела полиции начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало: 24 сентября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в нардепы в ОВО № 197 в Черкаской области, который недавно сменил свое имя на Виталий Войцеховский. Там уже зарегистрированный кандидат с таким именем от "Слуги народа".

Предыстория:

  • 9 апреля ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
  • 2 сентября ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.
  • Президентская партия "Слуга народа" решила, что кандидатом на довыборах в народные депутаты на 197 округе в Черкасской области будет действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

Украинская правда
Темы: Черкасская областьполициявиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Топливный" кризис в Британии: военных перевели в режим ожидания

Саакашвили взял билет в Грузию, несмотря на угрозу ареста

фотоСБУ разоблачила конструкторское бюро в Днепре, которое работало на Россию

Новости 27 сентября: вмешательство РФ и Беларуси в дела Украины, конец пандемии

США запретит въезд всем привитым "Спутником V" – СМИ

Разумков до сих пор не получил приглашения в Трускавец, планирует поехать на Львовщину

Все новости...
Черкасская область
Пытался разобрать снаряд времен Второй мировой войны: в Черкасской области погиб юноша
От "слуг" в нардепы на довыборах в Черкасской области пойдет мэр Золотоноши
"Слуга народа" хочет провести в Раду мэра Золотоноши
Последние новости
04:17
Reuters: Неизвестный самолет поразил базу поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии
03:19
"Топливный" кризис в Британии: военных перевели в режим ожидания
02:12
КНДР выпустила снаряд в Японское море
01:13
Ермак: Правоохранители по делу покушения на Шефира сотрудничают с Британией и США
00:39
Землетрясение на Крите: Количество раненых возросло до 20
23:42
Саакашвили взял билет в Грузию, несмотря на угрозу ареста
23:14
МИД: Зеленский тет-а-тет разговор с Путиным вел бы с наступательных позиций
22:50
В Германии впервые за 70 лет в Бундестаг прошла партия датского меньшинства
22:26
Зеленский расширил Национальный инвестсовет
22:01
Новости экономики: новые лица в "Нафтогазе", цены на газ в октябре
Все новости...