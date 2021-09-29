В ОАСК отреагировали на штраф за прогулы Вовка: говорят – незаконно

В Окружном административном суде Киева заявили, что председатель этого суда Павел Вовк был незаконно оштрафован за прогулы судебных заседаний, на которых ему должны избрать меру пресечения.

Источник: сайт ОАСК

Детали: Там отметили, что Вовк якобы "не имеет статуса подозреваемого по делу" по которому его вызвали в суд, и об этом вроде бы знают все - и суд, и Высший совет правосудия, и Офис генпрокурора.

Дословно: "Наверное, у ВАКС и НАБУ свой особый закон, свое правосознание и правоприменение, или они учились не в украинских вузах. А возможно, эти лица страну проживания перепутали, или пользуются какими-то директивами или меморандумами.

Заметим, что некоторым лицам рано или поздно украинский закон придется прочитать и выполнить, а главное - отвечать за его систематическое игнорирование".

Что было раньше: В среду стало известно, что на председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка наложили штраф в 4,5 тысячи гривен за то, что он не ходит на суды, на которых рассматривают его отстранение от должности и должны избрать ему меру пресечения в виде залога.