В ОАСК відреагували на штраф за прогули Вовка: кажуть – незаконно

В Окружному адміністративному суді Києва заявили, що голова цього суду Павло Вовк був незаконно оштрафований за прогули судових засідань, на яких йому мають обрати запобіжний захід.

Джерело: сайт ОАСК

Деталі: Там зауважили, що Вовк нібито "не має статусу підозрюваного у справі" щодо якої його викликали в суд, і про це начебто знають усі – і суд, і Вища рада правосуддя, і Офіс генпрокурора.

Дослівно: "Напевно, що у ВАКС і НАБУ свій особливий закон, своя правосвідомість і правозастосування, або вони вчились не в українських вишах. А можливо, ці особи країну проживання переплутали, або послуговуються якимись директивами чи меморандумами.

Зауважимо, що деяким особам рано чи пізно український закон доведеться прочитати і виконати, а найголовніше – відповідати за його систематичне ігнорування".

Що було раніше: У середу стало відомо, що на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка наклали штраф у 4,5 тисячі гривень за те, що він не ходить на суди. Там розглядають його відсторонення від посади та мають обрати йому запобіжний захід у вигляді застави.

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