В ОАСК відреагували на штраф за прогули Вовка: кажуть – незаконно
В Окружному адміністративному суді Києва заявили, що голова цього суду Павло Вовк був незаконно оштрафований за прогули судових засідань, на яких йому мають обрати запобіжний захід.
Джерело: сайт ОАСК
Деталі: Там зауважили, що Вовк нібито "не має статусу підозрюваного у справі" щодо якої його викликали в суд, і про це начебто знають усі – і суд, і Вища рада правосуддя, і Офіс генпрокурора.
Дослівно: "Напевно, що у ВАКС і НАБУ свій особливий закон, своя правосвідомість і правозастосування, або вони вчились не в українських вишах. А можливо, ці особи країну проживання переплутали, або послуговуються якимись директивами чи меморандумами.
Зауважимо, що деяким особам рано чи пізно український закон доведеться прочитати і виконати, а найголовніше – відповідати за його систематичне ігнорування".
Що було раніше: У середу стало відомо, що на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка наклали штраф у 4,5 тисячі гривень за те, що він не ходить на суди. Там розглядають його відсторонення від посади та мають обрати йому запобіжний захід у вигляді застави.
Передісторія:
- НАБУ підозрює Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод в їх роботі. Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
- Наприкінці грудня 2020 року в НАБУ повідомили, що Вовк вже понад 3 місяці не з'являється на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК. Через неявку Вовка до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів, у НАБУ намагалися оголосили Вовка у розшук, проте за місяць генпрокурор Ірина Венедіктова так і не відреагувала на ці клопотання.
- На початку лютого НАБУ довело до відома Вовка зміст виклику до ВАКС, де 3 лютого мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу. Детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.
- 3 лютого Вищий антикорупційний суд дозволив НАБУ примусово доставити до суду Вовка, однак його п’ять разів не змогли привести, оскільки не знайшли ні на роботі, ні вдома.