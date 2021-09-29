Судью Вовка наказали штрафом в почти 5000, потому что он не ходит на суды

На председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка наложили штраф в 4,5 тысячи гривен, потому что он не ходит на суды.

Источник: собеседник УП в САП

Детали: Высший антикоррупционный суд 29 сентября наложил на главу ОАСК Вовка штраф в 4540 грн.

На Вовка наложили взыскание, потому что он не является на суды, которые рассматривают его отстранение от должности и пытаются избрать ему меру пресечения в виде залога.

Обжаловать выплату штрафа Волк не может.

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