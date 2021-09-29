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Судью Вовка наказали штрафом в почти 5000, потому что он не ходит на суды

Среда, 29 сентября 2021, 13:14
Судью Вовка наказали штрафом в почти 5000, потому что он не ходит на суды

На председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка наложили штраф в 4,5 тысячи гривен, потому что он не ходит на суды.

Источник: собеседник УП в САП

Детали: Высший антикоррупционный суд 29 сентября наложил на главу ОАСК Вовка штраф в 4540 грн.

На Вовка наложили взыскание, потому что он не является на суды, которые рассматривают его отстранение от должности и пытаются избрать ему меру пресечения в виде залога.

Обжаловать выплату штрафа Волк не может.

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Предыстория:

  • В июле 2020 года НАБУ представило видео про Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • В конце декабря 2020 года в НАБУ сообщили, что Волк уже более 3 месяцев не появляется на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК. Из-за неявки Вовка в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов, в НАБУ пытались объявили Вовка в розыск, однако за месяц генпрокурор Ирина Венедиктова так и не отреагировала на эти ходатайства.
  • В начале февраля НАБУ довело до сведения Вовка содержание вызова в ВАКС, где 3 февраля должно было состояться заседание по избранию меры пресечения. Детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров.
  • 3 февраля Высший антикоррупционный суд разрешил НАБУ принудительно доставить в суд Вовка, однако его пять раз не смогли привести, поскольку не нашли ни на работе, ни дома.

Украинская правда

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Темы: Павел Вовк ОАСКсуд
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