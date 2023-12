США хотят обсудить с союзниками бойкот Олимпиады в Пекине

Соединенные Штаты заявляют, что хотят обсудить с союзниками бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине – на фоне усиления давления на предмет отказа от участия в соревнованиях из-за вопроса прав человека в Китае.

Источник: пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter, "Радио Свобода"

Прямая речь Прайса: "Мы понимаем, что скоординированный подход будет не только в наших интересах, но и в интересах наших союзников и партнеров".

As I said, we don’t have any announcement regarding the Beijing Olympics. 2022 remains a ways off, but we will continue to consult closely with allies and partners to define our common concerns and establish our shared approach to the PRC.