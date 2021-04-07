США хотят обсудить с союзниками бойкот Олимпиады в Пекине

Соединенные Штаты заявляют, что хотят обсудить с союзниками бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине – на фоне усиления давления на предмет отказа от участия в соревнованиях из-за вопроса прав человека в Китае.

Источник: пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter, "Радио Свобода"

Прямая речь Прайса: "Мы понимаем, что скоординированный подход будет не только в наших интересах, но и в интересах наших союзников и партнеров".

As I said, we don’t have any announcement regarding the Beijing Olympics. 2022 remains a ways off, but we will continue to consult closely with allies and partners to define our common concerns and establish our shared approach to the PRC. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 6, 2021

Детали: Призывы к бойкоту звучат из-за того, что, по мнению правозащитников, в Китае, в западном регионе Синьцзян, массово арестовывают и идеологически обрабатывают более 1 миллиона уйгуров и других людей, преимущественно мусульман.

Соединенные Штаты использовали слово "геноцид" для описания обращения с уйгурами в Китае.

Китай осудил призывы к бойкоту и отрицает геноцид. Он называет события в Синьцзяне внутренним делом и отвергает обвинения в злоупотреблениях. Пекин заявляет, что лагеря обеспечивают профессиональное обучение и помогают бороться с исламским экстремизмом.

Администрация президента Джо Байдена планирует провести консультации с Олимпийским комитетом США по вопросу о возможном бойкоте.

Парламент Канады 22 февраля проголосовал за принятие поправки, которая требует переноса зимних Олимпийских игр 2022 года из Китая, если жестокое обращение с уйгурами продолжаться.

Справка: США возглавляли бойкот Олимпийских игр 1980 года в Москве из-за вторжения СССР в Афганистан. Советский Союз и его союзники ответили через 4 года бойкотом летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.