4 миллиона украинцев уже получили две прививки против COVID

Более 4 миллионов жителей Украины получили две дозы вакцины против COVID-19, за сутки 2 сентября привили 152 772 человека.

Источник: МОЗ в Facebook

Детали: 2 сентября одну дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированы – 105 946 человек.

В течение суток работали 977 мобильных бригад, 2 962 пункта и 330 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 498 951 человек, из них получили одну дозу – 5 498 949 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 012 016 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 9 510 965 прививок.

МОЗ напоминает, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.

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