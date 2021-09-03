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4 миллиона украинцев уже получили две прививки против COVID

Пятница, 3 сентября 2021, 09:20
4 миллиона украинцев уже получили две прививки против COVID
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Более 4 миллионов жителей Украины получили две дозы вакцины против COVID-19, за сутки 2 сентября привили 152 772 человека.

Источник: МОЗ в Facebook

Детали: 2 сентября одну дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированы – 105 946 человек.

В течение суток работали 977 мобильных бригад, 2 962 пункта и 330 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 498 951 человек, из них получили одну дозу – 5 498 949 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 012 016 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). 

 

Всего проведено 9 510 965 прививок.

МОЗ напоминает, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Предыстория: 

  • В мае, перед назначением министром здравоохранения, Виктор Ляшко планировал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.
  • В июле Кабинет министров обновил Национальный план вакцинации против коронавируса. Этот документ предусматривает постепенное наращивание темпов прививок до конца 2021:года, с сентября в Украине должны вводить более 8 миллионов доз вакцины ежемесячно.
  • 28 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 миллионов прививок против коронавируса за лето не сделали из-за большого количества праздников в Украине.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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