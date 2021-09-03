"Слуга народа" хочет провести в Раду мэра Золотоноши
Партия "Слуга народа" планирует выдвинуть кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области действующего мэра Золотоноши Виталия Войцеховского.
Источник: нардеп Евгения Кравчук в комментарии канала "Украина 24"
Детали: Кравчук сообщила, что 6 сентября во время съезда партии будут приниматься решения, связанные с избирательным процессом.
По ее словам партия планирует выдвинуть своих кандидатов на округах в Херсоне и Черкащине.
Прямая речь: "По Черкасской области, по этому округу, где работал Александр Скичко, который стал председателем Черкасской ОГА, (выдвигаться - ред.) Виталий Войцеховский. Он сейчас является действующим мэром Золотоноши.
Сейчас не владею информацией по Херсону. В понедельник она будет озвучена. Пока, относительно участия партии в выборах мэра Харькова нет информации".
Предыстория:
- 9 апреля ЦИК назначилапромежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
- 30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий"слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко и представителя группы "За будущее" Игоря Колыхаева.
- Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.
- Колыхаев тоже ушел из Рады по собственному желанию, потому что 15 ноября 2020 года был избран мэром Херсона.
- Центральная избирательная комиссия 3 сентября зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.