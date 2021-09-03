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"Слуга народа" хочет провести в Раду мэра Золотоноши

Пятница, 3 сентября 2021, 19:16

Партия "Слуга народа" планирует выдвинуть кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области действующего мэра Золотоноши Виталия Войцеховского.

Источник: нардеп Евгения Кравчук в комментарии канала "Украина 24"

Детали: Кравчук сообщила, что 6 сентября во время съезда партии будут приниматься решения, связанные с избирательным процессом.

По ее словам партия планирует выдвинуть своих кандидатов на округах в Херсоне и Черкащине.

Прямая речь: "По Черкасской области, по этому округу, где работал Александр Скичко, который стал председателем Черкасской ОГА, (выдвигаться - ред.) Виталий Войцеховский. Он сейчас является действующим мэром Золотоноши.

Сейчас не владею информацией по Херсону. В понедельник она будет озвучена. Пока, относительно участия партии в выборах мэра Харькова нет информации".

Предыстория:

  • 9 апреля ЦИК назначилапромежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
  • 30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий"слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко и представителя группы "За будущее" Игоря Колыхаева.
  • Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.
  • Колыхаев тоже ушел из Рады по собственному желанию, потому что 15 ноября 2020 года был избран мэром Херсона.
  • Центральная избирательная комиссия 3 сентября зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.

Темы: виборыЧеркасская область
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