"Слуга народа" хочет провести в Раду мэра Золотоноши

Партия "Слуга народа" планирует выдвинуть кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области действующего мэра Золотоноши Виталия Войцеховского.

Источник: нардеп Евгения Кравчук в комментарии канала "Украина 24"

Детали: Кравчук сообщила, что 6 сентября во время съезда партии будут приниматься решения, связанные с избирательным процессом.

По ее словам партия планирует выдвинуть своих кандидатов на округах в Херсоне и Черкащине.

Прямая речь: "По Черкасской области, по этому округу, где работал Александр Скичко, который стал председателем Черкасской ОГА, (выдвигаться - ред.) Виталий Войцеховский. Он сейчас является действующим мэром Золотоноши.

Сейчас не владею информацией по Херсону. В понедельник она будет озвучена. Пока, относительно участия партии в выборах мэра Харькова нет информации".

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