Андрей Шевченко: "Я не хотел уходить из сборной. Хотел продлить контракт"

Бывший главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко заявил, что не хотел уходить из сборной, но с ним не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.

Источник: Шевченко на пресс конференции, цитирует football.ua

Прямая речь: "Мы провели в сборной прекрасные пять лет и получили огромное удовольствие. У нас получилось стать одним целым. Думаю, что у всех есть много вопросов и главный из них – почему наша команда не продлили контракт с национальной командой. После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом УАФ Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро-2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было".

Детали: Шевченко напомнил, что сначала сообщил в соцсетях об окончании контракта, но не написал, что он уходит из сборной. Он добавил, что контракт был подписан таким образом, что он хотел подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли дальше работать в сборной. Команда Шевченко и собственно сам хотела продолжить работать.

Сейчас с Павелко у него контактов нет.

"За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели идти, мы хотели работать дальше и продлить контракт", – объяснил тренер.

Что предшествовало: 31 июля Андрей Шевченко в соцсетях сообщил, что прощается с национальной командой. Через несколько дней информацию об окончании контракта с Шевченко подтвердили в УАФ.

17 августа национальную сборную Украины по футболу с приставкой исполняющий обязанности возглавил Александр Петраков.