Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шевченко не против возглавить какую-то сборную

Понедельник, 23 августа 2021, 09:25
Шевченко не против возглавить какую-то сборную

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что готов возглавить не только клубную команду, но и сборную.

Источник: Шевченко, которого цитирует Sport.ua

Прямая речь: "Сейчас я свободен. Посмотрим, какие будут варианты и среди клубов, и среди сборных".

"Где хочется попробовать себя? Мне хочется принять участие в интересном проекте. Это может быть и клуб, и сборная. Различные варианты".

Детали: Шевченко рассказал, что никаких вариантов со стороны клубов не рассматривал до завершения контракта с УАФ.

Что предшествовало: 31 июля Андрей Шевченко в соцсетях сообщил, что прощается с национальной командой. Через несколько дней информацию об окончании контракта с Шевченко подтвердили в УАФ.

Как отмечают источники УП, после Евро-2020 была встреча Шевченко с главой УАФ Андреем Павелко. Впрочем, новые финансовые условия тренерского штаба уже не устроили руководство УАФ. По имеющейся информации, Шевченко просил для своего тренерского штаба зарплату в 3 млн евро в год.

В предыдущем контракте Шевченко была опция 1 год + 1,5 с согласия обеих сторон. Контракт должен был завершиться лишь в конце 2022 года, то есть после окончания чемпионата мира в Катаре.

После ухода Шевченко главным кандидатом на эту должность назывался Сергей Ребров, впрочем ему мешал подписанный летом контракт с "Аль-Айном" с годовым окладом в 4,5 млн евро в год.

17 августа национальную сборную Украины по футболу с приставкой "исполняющий обязанности" возглавил Александр Петраков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболШевченко-футболист
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: