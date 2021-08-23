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Шевченко не против возглавить какую-то сборную

Понедельник, 23 августа 2021, 09:25

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что готов возглавить не только клубную команду, но и сборную.

Источник: Шевченко, которого цитирует Sport.ua

Прямая речь: "Сейчас я свободен. Посмотрим, какие будут варианты и среди клубов, и среди сборных".

"Где хочется попробовать себя? Мне хочется принять участие в интересном проекте. Это может быть и клуб, и сборная. Различные варианты".

Детали: Шевченко рассказал, что никаких вариантов со стороны клубов не рассматривал до завершения контракта с УАФ.

Что предшествовало: 31 июля Андрей Шевченко в соцсетях сообщил, что прощается с национальной командой. Через несколько дней информацию об окончании контракта с Шевченко подтвердили в УАФ.

Как отмечают источники УП, после Евро-2020 была встреча Шевченко с главой УАФ Андреем Павелко. Впрочем, новые финансовые условия тренерского штаба уже не устроили руководство УАФ. По имеющейся информации, Шевченко просил для своего тренерского штаба зарплату в 3 млн евро в год.

В предыдущем контракте Шевченко была опция 1 год + 1,5 с согласия обеих сторон. Контракт должен был завершиться лишь в конце 2022 года, то есть после окончания чемпионата мира в Катаре.

После ухода Шевченко главным кандидатом на эту должность назывался Сергей Ребров, впрочем ему мешал подписанный летом контракт с "Аль-Айном" с годовым окладом в 4,5 млн евро в год.

17 августа национальную сборную Украины по футболу с приставкой "исполняющий обязанности" возглавил Александр Петраков.

Темы: футболШевченко-футболист
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