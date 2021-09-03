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В ОП перечислили договоренности, достигнутые в США

Пятница, 3 сентября 2021, 23:50
Фото: ОП

В Офисе президента назвали все договоренности, которых удалось достичь в рамках визита Владимира Зеленского в США: речь идет как об экономических меморандумах, так и о договоренностях в медицинской сфере.

Источник: Офис президента

Детали: В частности, подписан Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества. Цель документа – усиление коммерческих связей между странами. Заявляется, что стороны планируют разработку и осуществление коммерческих проектов, а также участие в государственных закупках в Украине и США.

Также было заключено три сделки на общую сумму 2,5 млрд долларов с "Укроборонпромом". Документы касаются сотрудничества с американскими оборонными компаниями.

Подписало Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Министерство аграрной политики. В нем говорится о финансировании ирригационных проектов.

Это же Министерство подписало Меморандум о взаимопонимании с американской компанией Lindsay по производству ирригационного оборудования в нашей стране.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заключил в США важные договоренности о сотрудничестве для украинской системы здравоохранения с лидерами мирового рынка, в частности компаниями General Electric, Medtronic и MSD.

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. 1 сентября состоялась его встреча с президентом США Джо Байденом. 
  • Зеленский попросил президента США повлиять на Россию ради освобождения украинских пленных и политзаключенных; украинская делегация передала в Белый дом список из 450 человек.
  • В совместном заявлении двух стран после встречи президентов речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
  • Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Украинская правда
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