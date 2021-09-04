Главы МВД и Минкульта уверяют, что костел полностью восстановят

Министр внутренних дел Денис Монастырский и министр культуры Александр Ткаченко уверены, что костел Святого Николая в Киеве будет полностью восстановлен после пожара.

Источник: Монастырский и Ткаченко в комментарии журналистам в субботу в Киеве возле костела, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь Монастырского: "Несущие перекрытия не пострадали. То есть конструкции костела ничего не угрожает".

Прямая речь Ткаченко: "Должны были начаться противоаварийные, реставрационные работы еще несколько месяцев назад. Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные".

Детали: Ткаченко также сказал, что в результате пожара пострадал орган, некоторые помещения возле органа, упала люстра.

При этом глава МВД и министр культуры высказали уверенность, что костел будет полностью восстановлен.

Как сообщил Монастырский, по предварительным выводам, причиной пожара в костеле стало короткое замыкание в органе.

"Предварительный вывод, что причиной возгорания было короткое замыкание в органе, потому что возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21.00", - сказал он.

Глава МВД сообщил, что открыто уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности. Взяты образцы для экспертизы.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что "орган уничтожен и это – отдельная трагедия".

Что предшествовало: В пятницу вечером в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской.

В 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.