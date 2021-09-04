МИД требует освободить замглавы Меджлиса и еще 4 задержанных

МИД Украины рассматривает задержание в оккупированном Крыму зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и еще 4 крымских татар как наказание за участие Меджлиса в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.

Источник: комментарий МИД Украины в связи с незаконными задержаниями в Крыму

Детали: В МИД сообщили, что сотрудниками ФСБ утром 3 сентября был задержан Эльдар Одаманов, ночью 4 сентября – Азиз Ахтемов, Асан Ахметов и Шевкет Усеинов. Утром 4 сентября после обысков в доме был задержан зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джеляль.

Дословно: "Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа, а также очередные репрессии Российской Федерации, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова".

Больше деталей: МИД требует от России немедленно освободить задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.

"Призываем международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на РФ для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках Крымской платформы", - говорится в заявлении.

Что предшествовало: Утром 4 сентября в оккупированном Крыму после обыска задержали первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.