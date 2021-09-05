Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, сколько денег собрали на восстановление костела Святого Николая

Воскресенье, 5 сентября 2021, 12:47
Стало известно, сколько денег собрали на восстановление костела Святого Николая

Украинские предприниматели только за сутки собрали на восстановление пострадавшего в результате пожара столичного костела Святого Николая 18 млн гривен.

Источник: основатель компании Rozetka Владислав Чечеткин в Facebook

Прямая речь: "18 млн гривен собрал украинский бизнес за 1 день на восстановление костела Святого Николая".

Детали: Чечеткин отметил, что "Розетка" выделяет 1 млн гривен на реставрационные работы, также к инициативе присоединились Monobank, Приватбанк, Альфа-Банк Украина, Райффайзен Банк, ПУМБ, компании Taryan Group, Dragon Capital, SD Capital, Новая почта, ENSO и другие.

Бизнесмен добавил, что этот список в течение следующих дней пополнится новыми брендами и именами.

Он также добавил, что еще десятки средних и малых бизнесов, а также многие рядовые граждане сделали пожертвования на восстановление костела.

По прогнозам, полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен, как и восстановление органа. Учитывая это министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет Национального дома органной и камерной музыки, перечислив средства на который можно присоединиться к инициативе:

ЄДРПОУ: 05509524

ІПН: 055095226553

Р/р UA 893003460000026006016844102

Акционерное общество "Альфа-Банк" в Киеве

Назначение платежа: Благотворительная помощь на реставрационные работы

Заказчик является неприбыльной организацией по признаку 0031

Напомним:

В пятницу вечером в Киеве горел костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. Основной версией пожара в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.

Украинская правда
Темы: пожарКиевкультурацерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
пожар
Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: