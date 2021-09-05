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Стало известно, сколько денег собрали на восстановление костела Святого Николая

Воскресенье, 5 сентября 2021, 12:47

Украинские предприниматели только за сутки собрали на восстановление пострадавшего в результате пожара столичного костела Святого Николая 18 млн гривен.

Источник: основатель компании Rozetka Владислав Чечеткин в Facebook

Прямая речь: "18 млн гривен собрал украинский бизнес за 1 день на восстановление костела Святого Николая".

Детали: Чечеткин отметил, что "Розетка" выделяет 1 млн гривен на реставрационные работы, также к инициативе присоединились Monobank, Приватбанк, Альфа-Банк Украина, Райффайзен Банк, ПУМБ, компании Taryan Group, Dragon Capital, SD Capital, Новая почта, ENSO и другие.

Бизнесмен добавил, что этот список в течение следующих дней пополнится новыми брендами и именами.

Он также добавил, что еще десятки средних и малых бизнесов, а также многие рядовые граждане сделали пожертвования на восстановление костела.

По прогнозам, полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен, как и восстановление органа. Учитывая это министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет Национального дома органной и камерной музыки, перечислив средства на который можно присоединиться к инициативе:

ЄДРПОУ: 05509524

ІПН: 055095226553

Р/р UA 893003460000026006016844102

Акционерное общество "Альфа-Банк" в Киеве

Назначение платежа: Благотворительная помощь на реставрационные работы

Заказчик является неприбыльной организацией по признаку 0031

Напомним:

В пятницу вечером в Киеве горел костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. Основной версией пожара в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.

Украинская правда
Темы: пожарКиевкультурацерковь
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