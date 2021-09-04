Бизнесмены выделяют деньги на восстановление Костела, можно присоединиться – Ткаченко
Ряд бизнесменов выделили средства на восстановление Костела Святого Николая в Киеве, который горел в пятницу вечером.
Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Facebook
Детали: Как сообщил Ткаченко, министерство получает сообщения и звонки со всей страны с предложениями помощи Костелу.
Средства уже выделили основатель и совладелец компании Rozetka Владислав Чечеткин, соучредитель Monobank Олег Гороховский, совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер, председатель правления Альфа-Банк Виктория Михайле.
По словам министра, благодаря этому уже есть часть суммы на противоаварийные работы.
В то же время он отметил, что полное восстановление Костела будет стоить десятки миллионов гривен, как и восстановление органа.
Для всех, кто хочет приобщиться к восстановлению, Ткаченко опубликовал счет Национального дома органной и камерной музыки:
ЕГРПОУ: 05509524
ИНН: 055095226553
Р/с UA +893003460000026006016844102
Акционерное общество "Альфа-Банк" в Киеве
Назначение платежа: Благотворительная помощь на реставрационные работы
Заказчик является неприбыльной организацией по признаку 0031
Что предшествовало: В пятницу вечером в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской.
В 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Министр внутренних дел Денис Монастырский и министр культуры Александр Ткаченко уверены, что Костел Святого Николая в Киеве будет полностью восстановлен после пожара.
По словам Монастырского, основной версией пожара в Костеле в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.