Бизнесмены выделяют деньги на восстановление Костела, можно присоединиться – Ткаченко

Ряд бизнесменов выделили средства на восстановление Костела Святого Николая в Киеве, который горел в пятницу вечером.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Facebook

Детали: Как сообщил Ткаченко, министерство получает сообщения и звонки со всей страны с предложениями помощи Костелу.

Средства уже выделили основатель и совладелец компании Rozetka Владислав Чечеткин, соучредитель Monobank Олег Гороховский, совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер, председатель правления Альфа-Банк Виктория Михайле.

По словам министра, благодаря этому уже есть часть суммы на противоаварийные работы.

В то же время он отметил, что полное восстановление Костела будет стоить десятки миллионов гривен, как и восстановление органа.

Для всех, кто хочет приобщиться к восстановлению, Ткаченко опубликовал счет Национального дома органной и камерной музыки:

ЕГРПОУ: 05509524

ИНН: 055095226553

Р/с UA +893003460000026006016844102

Акционерное общество "Альфа-Банк" в Киеве

Назначение платежа: Благотворительная помощь на реставрационные работы

Заказчик является неприбыльной организацией по признаку 0031

Что предшествовало: В пятницу вечером в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской.

В 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Министр внутренних дел Денис Монастырский и министр культуры Александр Ткаченко уверены, что Костел Святого Николая в Киеве будет полностью восстановлен после пожара.

По словам Монастырского, основной версией пожара в Костеле в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.