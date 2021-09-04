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Монастырский назвал основную версию пожара в Костеле

Суббота, 4 сентября 2021, 13:03
Монастырский назвал основную версию пожара в Костеле
фото: Facebook Монастырского

Основной версией пожара в киевском Костеле Святого Николая в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook

Дословно: "Полиция рассматривает в настоящее время все возможные версии возгорания. После изучения записей с внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и экспертизы будет понятно, что именно произошло. Но основной версией на сейчас является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа, которым было больше 40 лет".

Детали: По словам министра, пожар начался во время репетиции на органе: из него пошел дым, а потом его охватило пламя.

Монастырский также заявил, что работники Костела не вызывали спасателей сразу, а пытались потушить пожар своими силами, из-за чего были утрачены драгоценные минуты.

"Спасатели отреагировали мгновенно и были на месте происшествия уже через 6 минут после вызова. Скажу откровенно, если бы не их профессиональные действия, мы бы потеряли один из самых красивых архитектурных памятников Киева – как Париж потерял древний собор Нотр-Дам де Пари", - добавил он.

Министр также отметил, что после пожара придется строить новый орган, однако конструкция Костела, по предварительным выводам специалистов, не претерпела повреждений.

Что предшествовало: В пятницу вечером в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской.

В 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Министр внутренних дел Денис Монастырский и министр культуры Александр Ткаченко уверены, что Костел Святого Николая в Киеве будет полностью восстановлен после пожара.

Украинская правда

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Темы: пожарКиевМонастырский
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