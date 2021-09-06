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В США готовятся утвердить третью дозу вакцины Pfizer

Понедельник, 6 сентября 2021, 05:37

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что третью дозу вакцины Pfizer могут принять уже до 20 сентября.

Источник: "Голос Америки", который цитирует Энтони Фоучи

Детали: Фаучи добавил, что после Pfizer можно ожидать одобрения третьей дозы другой американской вакцины - Moderna.

Ранее в этом месяце в администрации Байдена заявили, что полностью привитым вакцинами Pfizer и Moderna людям понадобится третья доза-усилитель через восемь месяцев после того, как они получили вторую дозу прививки.

Продолжить кампанию вакцинации в США там рекомендовали с 20 сентября.

Предыстория:

  • В течение лета в Европе обсуждали необходимость третьей бустерной дозы вакцины против коронавируса.
  • В июле американская фармкомпания Pfizer сообщила, что третья бустерная доза ее COVID-вакцины в 11 раз увеличивает количество антител в организме человека, а также сильно защищает от "Дельты".
  • В августе компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины против коронавируса вызывает надежный ответ антител против опасного штамма коронавируса "Дельта".

Темы: коронавирусвакцинация
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