В США готовятся утвердить третью дозу вакцины Pfizer

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что третью дозу вакцины Pfizer могут принять уже до 20 сентября.

Источник: "Голос Америки", который цитирует Энтони Фоучи

Детали: Фаучи добавил, что после Pfizer можно ожидать одобрения третьей дозы другой американской вакцины - Moderna.

Ранее в этом месяце в администрации Байдена заявили, что полностью привитым вакцинами Pfizer и Moderna людям понадобится третья доза-усилитель через восемь месяцев после того, как они получили вторую дозу прививки.

Продолжить кампанию вакцинации в США там рекомендовали с 20 сентября.

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