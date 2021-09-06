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Менее 42 тысяч украинцев вакцинировались в это воскресенье

Понедельник, 6 сентября 2021, 08:57
Первая и вторая дозы вакцины, дашборд УП

В воскресенье 5 сентября в Украине против COVID-19 привили 41 787 человек: первую дозу вакцины получили 12 367 человек, вторую дозу – 29 420 человек.

Источник: МОЗ

Детали: В течение этих суток для иммунизации населения от коронавируса работали 328 мобильных бригад, 973 прививочных пункта и 347 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 581 418 человек, из них получили одну дозу вакцины – 5 581 416 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 208 085 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 9 789 501 прививку.

 

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации обновляется здесь.

Напомним: В мае, перед назначением министром здравоохранения, Виктор Ляшко планировал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.

В июле Кабинет министров обновил Национальный план вакцинации против коронавируса. Этот документ предусматривает постепенное наращивание темпов прививок до конца 2021:года, с сентября в Украине должны вводить более 8 миллионов доз вакцины ежемесячно.

28 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 миллионов прививок против коронавируса за лето не сделали из-за большого количества праздников в Украине.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019медицинаМинздрав
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