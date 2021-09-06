У Павелко говорят, что предлагали Шевченко продлить контракт в письме
Украинская ассоциация футбола заявляет, что отправляла письмо бывшему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко о встрече 2 августа с целью переговоров о продлении контракта.
Источник: Football.ua
Детали: Как утверждается, еще 7 июня исполком УАФ принял решение о том, что после "Евро-2020" состоится встреча с тренерским штабом Шевченко для переговоров о продлении соглашения с 3 августа 2021 года до 30 декабря 2022 года.
Письмо было отправлено 30 июля на киевский адрес Шевченко. Он часто проживает в Лондоне (Великобритания).
В письме УАФ приглашала Шевченко на встречу, запланированную на 2 августа, чтобы обсудить новый контракт в Киеве в Доме футбола.
УАФ показала квитанцию о том, что письмо было доставлено по адресу.
По словам генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, Шевченко не ответил на письмо и встреча не состоялась.
Этому предшествовало: 3 сентября Андрей Шевченко собрал пресс-конференцию и заявил, что он хотел работать со сборной дальше, но не получал никаких писем от УАФ, а получал лишь письма от ФИФА и УЕФА.
Шевченко заявил: "После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом УАФ Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро-2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было".
Предыстория:
- Чемпионат Европы по футболу 2020 года проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года.
- 31 июля Андрей Шевченко в соцсетях сообщил, что прощается с национальной командой. Через несколько дней информацию об окончании контракта с Шевченко подтвердили в УАФ.
- 17 августа национальную сборную Украины по футболу с приставкой исполняющий обязанности возглавил Александр Петраков.