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Канал Ахметова закрывает программу, в которой Мендель "боролась с олигархами"

Понедельник, 6 сентября 2021, 17:16
Канал Ахметова закрывает программу, в которой Мендель боролась с олигархами
Фото ukraina24.segodnya.ua

Канал "Украина 24" закрывает первый сезон еженедельной информационно-аналитической программы "Большая деолигархизация", последний выпуск вышел 4 сентября.

Источник: сайт "Украина 24", бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook

Прямая речь ведущего программы, член Наблюдательного совета медиагруппы Дмитрия Белянского: "Мы вынуждены констатировать, если законопроект 5599 неконституционный, то и деолигархизация в Украине выглядит завершенной, а раз так – то у программы" Большая деолигархизация" исчезает предмет рассмотрения".

Детали: По его словам, 3 сентября стало известно, что уполномоченный по правам человека ВР Людмила Денисова вынесла официальное заключение о несоответствии законопроекта 5599 конституционным нормам.

Белянский также напомнил, что по регламенту ВР, если на рассмотрение парламента попадает законопроект, который противоречит положениям Конституции, то включать его в повестку дня сессии и рассматривать на пленарных заседаниях – запрещено. Но поскольку Рада уже приняла этот законопроект в первом чтении, то Денисова предлагает отправить документ на рассмотрение Венецианской комиссии.

Программа "Большая деолигархизация" была посвящена одной из реформ президента Владимира Зеленского.

Добавлено с 13:10

Позже Юлия Мендель также прокомментировала закрытие программы, в которой участвовала. По ее словам, решение принимали авторы программы и это никак не связано с ее участием в проектах.

Прямая речь Мендель: "Я хочу правильно расставить акценты о прекращении работы программы "Большая деолигархизация". Авторы программы принимали решение о прекращении ее работы сами, это не связано с моим участием в проекте. Объяснение было такое: "Исчезает сам предмет рассмотрения".

Предыстория:

  • В июле стало известно, что бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель будет работать на канале Рината Ахметова "Украина 24" в качестве постоянного колумниста телепроекта "Большая деолигархизация".
  • 1 июля парламент в первом чтении принял президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
  • Народные депутаты подали 1 230 поправок к законопроекту президента Владимира Зеленского №5599, которым глава государства хочет побороть олигархов.

Украинская правда

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Темы: СМИтелевидениеолигархи
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