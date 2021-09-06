Канал Ахметова закрывает программу, в которой Мендель "боролась с олигархами"

Канал "Украина 24" закрывает первый сезон еженедельной информационно-аналитической программы "Большая деолигархизация", последний выпуск вышел 4 сентября.

Источник: сайт "Украина 24", бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook

Прямая речь ведущего программы, член Наблюдательного совета медиагруппы Дмитрия Белянского: "Мы вынуждены констатировать, если законопроект 5599 неконституционный, то и деолигархизация в Украине выглядит завершенной, а раз так – то у программы" Большая деолигархизация" исчезает предмет рассмотрения".

Детали: По его словам, 3 сентября стало известно, что уполномоченный по правам человека ВР Людмила Денисова вынесла официальное заключение о несоответствии законопроекта 5599 конституционным нормам.

Белянский также напомнил, что по регламенту ВР, если на рассмотрение парламента попадает законопроект, который противоречит положениям Конституции, то включать его в повестку дня сессии и рассматривать на пленарных заседаниях – запрещено. Но поскольку Рада уже приняла этот законопроект в первом чтении, то Денисова предлагает отправить документ на рассмотрение Венецианской комиссии.

Программа "Большая деолигархизация" была посвящена одной из реформ президента Владимира Зеленского.

Добавлено с 13:10

Позже Юлия Мендель также прокомментировала закрытие программы, в которой участвовала. По ее словам, решение принимали авторы программы и это никак не связано с ее участием в проектах.

Прямая речь Мендель: "Я хочу правильно расставить акценты о прекращении работы программы "Большая деолигархизация". Авторы программы принимали решение о прекращении ее работы сами, это не связано с моим участием в проекте. Объяснение было такое: "Исчезает сам предмет рассмотрения".

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