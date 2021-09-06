"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Харькова

Партия "Слуга народа" не будет выдвигать своего кандидата на выборы харьковского городского головы.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко во время брифинга после сьезда партии

Прямая речь Арахамии: "Я общался с харьковчанами, то пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться".

Детали: Корниенко добавил, что на местных выборах кандидатов выдвигают местные ячейки партии. В то же время, с большой вероятностью партия "Слуга народа" не будет никого выдвигать и не поддерживает ни одного из тех, кто уже изъявил желание принять участие в гонках.

Председатель партии допускает, что отдельные депутаты от партии могут самовыдвигаться, но это будет их ответственность.

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