"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Харькова
Партия "Слуга народа" не будет выдвигать своего кандидата на выборы харьковского городского головы.
Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко во время брифинга после сьезда партии
Прямая речь Арахамии: "Я общался с харьковчанами, то пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться".
Детали: Корниенко добавил, что на местных выборах кандидатов выдвигают местные ячейки партии. В то же время, с большой вероятностью партия "Слуга народа" не будет никого выдвигать и не поддерживает ни одного из тех, кто уже изъявил желание принять участие в гонках.
Председатель партии допускает, что отдельные депутаты от партии могут самовыдвигаться, но это будет их ответственность.
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Предыстория:
- Выборы мэра Харькова назначили на воскресенье 31 октября 2021 года.
- Экс-мэр Харькова, экс-губернатор Харьковской области и экс-нардеп Михаил Добкин будет баллотироваться на выборах мэра Харькова как самовыдвиженец.
- Если бы выборы мэра Харькова состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, которого поддерживают 42,9% тех, кто будет участвовать в голосовании и определился с кандидатом.