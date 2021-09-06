Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Харькова

Понедельник, 6 сентября 2021, 21:02
Слуга народа не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Харькова

Партия "Слуга народа" не будет выдвигать своего кандидата на выборы харьковского городского головы.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко во время брифинга после сьезда партии

Прямая речь Арахамии: "Я общался с харьковчанами, то пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться".

Детали: Корниенко добавил, что на местных выборах кандидатов выдвигают местные ячейки партии. В то же время, с большой вероятностью партия "Слуга народа" не будет никого выдвигать и не поддерживает ни одного из тех, кто уже изъявил желание принять участие в гонках.

Председатель партии допускает, что отдельные депутаты от партии могут самовыдвигаться, но это будет их ответственность.

Читайте также: Вместо Кернеса. Аваков, олигархи и выборы в Харькове

Предыстория:

  • Выборы мэра Харькова назначили на воскресенье 31 октября 2021 года.
  • Экс-мэр Харькова, экс-губернатор Харьковской области и экс-нардеп Михаил Добкин будет баллотироваться на выборах мэра Харькова как самовыдвиженец.
  • Если бы выборы мэра Харькова состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, которого поддерживают 42,9% тех, кто будет участвовать в голосовании и определился с кандидатом.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: