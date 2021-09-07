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Почти 134 тысячи украинцев вакцинировались против коронавируса 6 сентября

Вторник, 7 сентября 2021, 08:49

6 сентября в Украине 133 922 человека привились против COVID-19: первую дозу вакцины получили 37 380 человек, вторую дозу – 96 542 человека.

Источник: МОЗ

Детали: В течение суток для иммунизации населения работали 882 мобильные бригады, 2 827 прививочных пунктов и 338 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 618 798 человек, из них получили одну дозу – 5 618 796 человек, полностью иммунизированы, получив две дозы вакцины, – 4 304 627 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля сделано 9 923 423 прививки.

 

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации обновляется здесь.

Напомним: В мае, перед назначением министром здравоохранения, Виктор Ляшко планировал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.

В июле Кабинет министров обновил Национальный план вакцинации против коронавируса. Этот документ предусматривает постепенное наращивание темпов прививок до конца 2021:года, с сентября в Украине должны вводить более 8 миллионов доз вакцины ежемесячно.

28 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 миллионов прививок против коронавируса за лето не сделали из-за большого количества праздников в Украине.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздрав
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