ФСБ обвинила украинскую разведку в диверсии с привлечением Джелялова и Ахтемовых

Федеральная служба безопасности России утверждает, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемовы якобы выполнили подрыв участка газопровода.в районе Перевального в оккупированном Крыму, одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялова ФСБ называет посредником.

Источник: сайт ФСБ, Lenta ru со ссылкой на видео ФСБ в Telegram телеканала"Звезда",

Детали: ФСБ РФ заявляет, что 23 августа 2021 года в районе н.п. Перевальное в Крыму произошел подрыв участка газопровода – и что "диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в Херсоне – так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис")".

"4 сентября сотрудниками ФСБ России задержаны жители Республики Крым – посредник – заместитель председателя "Меджлиса" Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы", – заявляет российская спецслужба.

По ее утверждению, по указанию одного из руководителей Меджлиса "в июне исполнители выезжали на (материковую – ред.) Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу".

"За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США", – утверждает ФСБ РФ.

По ее утверждению, в июле взрывное устройство конспиративно доставили в Крым, а "акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины".

Дословно ФСБ: "Организаторами диверсии являются – Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" – Виктор Зелинский.

Указанная диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым - участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России".

Больше деталей: ФСБ РФ показала видео с места диверсии на газопроводе в Крыму и допроса исполнителя подрыва. Запись опубликовал телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале.

На кадрах показано место "подрыва газопровода".

Мужчина представляется как Ахтемов Асан Исламович 1989 года рождения. Он рассказывает, что приехал в Херсон на рейсовом автобусе и там встретился с человеком в красных кроссовках и кепке, который назвал себя Саидом. Ему сказали "сделать плохую вещь с газовой трубой, подорвать ее в селе Перевальное".

В квартире исполнителям показали взрывное устройство и как им пользоваться, убеждает ФСБ РФ.

Мужчина говорит, что спрятал взрывное устройство у себя дома. Потом он с сообщником пошел к газовой трубе, выкопал там яму и заложил там бомбу. Она должна была сработать через 4-5 часов. Ему позвонил Саид и сказал, что взрывное устройство сработало. Он удалил переписку с кураторами.

Второй мужчина называется Ахтемовым Азизом Искандеровичем 1996 года рождения. Он также рассказывает о подготовке и совершении диверсии.

Предыстория: