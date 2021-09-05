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На Джеляла давили и держали с мешком на голове, в МИД говорят о пытках

Воскресенье, 5 сентября 2021, 21:40
На Джеляла давили и держали с мешком на голове, в МИД говорят о пытках
Нариман Джелял, фото с Facebook Чубарова

Задержанного оккупантами зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook со ссылкой на адвоката Джеляла, первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова в Facebook

Дословно Чубаров: "По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезенный в неизвестном направлении ФСБ-шниками первый зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов с момента задержания и до позднего вечера содержался в неизвестном ему помещении – в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением".

Детали: Вместе с тем, первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что против Джеляла открыто уголовное производство по статье 281 Уголовного кодекса РФ, часть 1 (Диверсия) и по статье 33 УК РФ, часть 5 (пособничество преступлению).

Дословно Джапарова: "По привычному сценарию фальсификации дел российским оккупантом, 23 августа, именно в день проведения саммита инаугурации Крымской платформы, якобы в Крыму произошло механическое повреждение газопровода в районе села Перевальное Симферопольского района (он обеспечивал подачу газа почему-то именно к воинской части в Перевальном)".

""Причастных" почему-то нашли именно после возвращения Наримана Джеляла из Киева, где он участвовал в инаугурационной саммите Крымской платформы. По сфабрикованным обвинениям он оказался диверсантом и пособником преступления, а двоюродные братья Ахтемовы – диверсантами-исполнителями преступления. По этим обвинениям предусматривается лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет".

"После того как Нариман Джелял и братья Ахтемова нашлись, к ним не допускали независимых адвокатов. Мои источники утверждают, что задержанных пытают. К ним применяются незаконные методы следствия, психологическое и физическое давление".

Больше деталей: По данным Джапаровой, против двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых открыто уголовное производство по статье 281 Уголовного кодекса РФ (часть первая) Диверсия.

К братьям так и не допустили независимых адвокатов.

Эльдару Одаманову было предъявлено обвинение по статье 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, он находится в изоляторе временного содержания г.Симферополь.

Джапаров добавила, что до сих пор остается неизвестной судьба Шевкета Усеинова.

Что предшествовало: В пятницу и субботу на захваченном Россией полуострове российские силовики похитили первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. 

Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Сообщалось, что оккупанты схватили более 50 протестующих - крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" во временно оккупированном Крыму. Позже большинство из них отпустили.

По данным Чубарова, Джелялову выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Меджлискрымские татарыКрым
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