Замглавы Меджлиса обвиняют в "диверсии", грозит до 15 лет – Чубаров

Задержанному 4 сентября в Крыму первому зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

Источник: Рефат Чубаров в Facebook, Крым.Реалии, "Крымская солидарность"

Дословно Чубаров: "Как стало сегодня известно, Нариману Джелялову российскими оккупантами выдвинуто подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривающего наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет".

"Кроме Наримана Джелялова, как следует из сведений, поступающих из Крыма, подозрения по статье 281 "Диверсия" УК РФ также предъявлены двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану.

Известно, что Нариман Джелялов отверг предъявленные ему российскими оккупантам сфабрикованные и вымышленные подозрения в якобы совершении им преступления и отказался сегодня принимать участие в каких-либо следственных мероприятиях".

Детали: Чубаров добавил, что в понедельник, 6 сентября, в Симферополе состоятся "суды" по определению меры пресечения Нариману Джелялову, а также другим задержанным 3-4 сентября крымским татарам: Азизу Ахтемову, Асану Ахтемову, Эльдару Одаманову, Шевкету Усеинову.

Вместе с тем, у здания посольства России в Киеве в воскресенье прошла акция в поддержку крымских татар, задержанных в Крыму 3-4 сентября.

Как сообщает "Крым.Реалии", на акции присутствовали около 70 человек. Активисты держали плакаты, в частности, с обращениями к международному сообществу с требованиями реакции на задержания на полуострове.

Во время акции Чубаров сообщил, что адвокатам в воскресенье удалось попасть в двум из 5 ранее задержанных крымских татар: Нариману Джелялову и Эльдару Одаманову. К Азизу Ахтемову, Асану Ахтемову и Шевкету Усеинову независимые адвокаты до сих пор не были допущены.

В то же время, как сообщает "Крымская солидарность", в субботу вечером и в ночь на воскресенье российские силовики отпустили около 40 человек, которые вышли в субботу на поддержку ранее задержанных 5 крымских татар к зданию ФСБ России и были задержаны.

Правозащитница и активистка "Крымской солидарности" Лутфие Зудиева сообщила, что в отношении них составили протоколы по части 20.6.1 КоАП России.

Что предшествовало: В пятницу и субботу на захваченном Россией полуострове российские силовики похитили первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова.

Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Сообщалось, что оккупанты схватили более 50 протестующих - крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов.