Штамм "Дельта" обнаружили у 17-дневного малыша на Волыни

Коронавирус штамма "Дельта" подтвердили у 17-дневной ребенка в Волынской области.

Источник: брифинг главного государственного санитарного врача Волынской области Наталия Янко

Прямая речь: "В нашей области лабораторно подтверждено 47 случаев штамма "Дельта". Этого нового опасного заболевания. Среди них есть жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года".

Детали: Санврач отметила, что все больные не были вакцинированы от коронавируса. Кроме того, большинство из них не были за границей и не выезжали за пределы области. Это свидетельствует об активной циркуляции вируса области.

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Напомним: