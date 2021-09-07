Штамм "Дельта" обнаружили у 17-дневного малыша на Волыни
Коронавирус штамма "Дельта" подтвердили у 17-дневной ребенка в Волынской области.
Источник: брифинг главного государственного санитарного врача Волынской области Наталия Янко
Прямая речь: "В нашей области лабораторно подтверждено 47 случаев штамма "Дельта". Этого нового опасного заболевания. Среди них есть жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года".
Детали: Санврач отметила, что все больные не были вакцинированы от коронавируса. Кроме того, большинство из них не были за границей и не выезжали за пределы области. Это свидетельствует об активной циркуляции вируса области.
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Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин
Напомним:
- В Харьковской области среди новых случаев COVID-19 преобладает штамм "Дельта".
- 6 сентября в Украине зафиксировали 2 197 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью и 53 летальных случая от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 485 человек, выздоровели 1 429 человек.
- По состоянию на 31 августа в Украине обнаружили 855 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "Дельта".