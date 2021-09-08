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Оккупанты ранили украинского военного

Среда, 8 сентября 2021, 01:00

7 сентября российские оккупанты нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции  - поэтому один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook

Детали: После оказания первой медицинской помощи раненого госпитализировали. Как отмечается, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Напомним: Днем ранее на Донбассе было 7 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, но боевых потерь среди украинских защитников не было.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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