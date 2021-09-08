Оккупанты ранили украинского военного

7 сентября российские оккупанты нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции - поэтому один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook

Детали: После оказания первой медицинской помощи раненого госпитализировали. Как отмечается, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Напомним: Днем ранее на Донбассе было 7 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, но боевых потерь среди украинских защитников не было.