"Зачем вы президенту говорите, что операция планировалась". Как Зеленский, Путин и Лукашенко врали о "вагнеровцах"

Под конец июня Владимир Зеленский сделал заявление, которое фактически стало его добровольным признанием во лжи.

Лжи, которую президент и его вертикаль почти год отстаивали перед обществом. При этом унижая и обвиняя чуть ли не в госизмене тех, кто эту ложь обличал.

Речь идет о задержании российских наемников, среди которых были бойцы так называемой "ПГК Вагнер", причастные, в том числе, к крушениям украинских самолетов на Донбассе. В конце июля 2020 года "вагнеровцев" задержали в Беларуси.

По данным источников УП, боевики должны были попасть в ловушку – вылететь из Минска специально подготовленным самолетом, который затем посадили бы на территории Украины, а преступников – задержали бы. Однако операция сорвалась. Это произошло после совещания в Офисе президента. Причиной срыва могло быть то, что информацию о планах спецслужб "слили".

Официальный Киев все время упорно отрицал, что спецоперация вообще существовала, и называла это российской пропагандой.

Предсказуемо, искренними ни были и вожди России и Беларуси – каждый рассказывал только удобную для себя часть правды.

В июне 2021 Зеленский будто между слов сказал: операция таки была. Но, якобы, не украинская.

"Украинская правда" напоминает, что говорили о "вагнеривцив" руководители Украины, Беларуси и России, как комментировали их задержания и действия друг друга.

В конце читайте также краткий итог официальных версий всех 3 стран.

29 июля. В Беларуси задержаны "вагнеровцы"

🇧🇾 Государственные беларуские СМИ

"Была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания."

🇧🇾 Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения."

ФОТО: TASS

31 июля, 2 дня после срыва операции

🇷🇺 Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками

"Эту ситуацию можно считать скорее провокацией со стороны тех, кто хочет ухудшить отношения России и Белоруссии. Лукашенко наговорил достаточно, чтобы в России всерьез задумались о его невменяемости."

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30 июля, 1 день после срыва операции

🇺🇦 Офис президента Украины

"Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств.

Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны."

31 июля, 2 день после срыва операции

🇺🇦 Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины

"Очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации. Обращаюсь к дружескому белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации."

4 августа, 6 дней после срыва операции

🇧🇾 Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси

"Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям-россиянам и руководство не знать эти законы?

Мы – родные люди. Белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи – мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело."

🇷🇺 Мария Захарова, официальный представитель МИД России

"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают."

5 августа, 7 дней после срыва операции. Беларусь уже несколько дней как получила украинский запрос на экстрадицию "вагнеровцев". Зеленский уволил начальника ГУР

🇺🇦 Владимир Зеленский, президент Украины

"Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами."

🇧🇾 Пресс-служба Александра Лукашенко, самопровозглашенного президента Беларуси

"Правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений."

8 августа, 10 дней после срыва операции. Версию о причастности Украины несколько дней назад "слили" в российские СМИ

🇷🇺 Дмитрий Мезенцев, посол России в Беларуси

"Представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси."

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14 августа, 16 дней после срыва операции. Беларусь отдает "вагнеровцев" России

🇺🇦 Офис президента Украины

"Безусловно, Республика Беларусь – независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения."

ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

15 августа, 17 дней после срыва операции

🇺🇦 Владимир Зеленский, президент Украины

"Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай бог, чтобы беларуским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют.

Однако и сами "вагнеровцы", и любой другой, чей бизнес по их собственной характеристикой – смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом – покажет время. Избежать ответственности никто не сможет."

🇺🇦 Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Украины

"Мы с самого начала не исключали, что лидер Беларуси будет разыгрывать этот вопрос и использовать его в качестве разменной карты с Российской Федерацией. Теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны."

18 августа, 20 дней после срыва операции

🇺🇦 Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Минобороны, назначен уже после провала спецоперации

"Только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск.

Наиболее вероятно, что российская сторона готовила фейковых версию о якобы причастности СБУ заблаговременно. Эту тему поддерживают российские агенты информационного влияния в Украине, закрепляя выгодную России версию событий.

С другой стороны, накануне выборов украинские политические силы или коррупционно-бизнес кланы решили использовать ситуацию для критики власти и запускают на базе российского фейка свои дополнительные информационные волны."

🇺🇦 Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины

"Вся медийная часть данной истории началась с российского сайта КП ("Комсомольская правда" – УП). Историю эту без проверки и с радостью начали быстро качать определенные ресурсы у нас.

Прежде всего, ресурсы, которые так или иначе ориентировались на "сливы" Бурбы (уволенный после спецоперации начальник ГУР – УП). По сути, вполне можно говорить о том, что на территории Украины чужую медиа-провокацию доигрывал обиженный человек с информационными возможностями.

Очевидно, что все это медийное "зло" придумано русскими и цель была поссорить нас со всеми. Упор сделан исключительно на медийную компоненту и на лошковое самосознание части нашего общества."

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19 августа, 21 день после срыва операции

🇺🇦 Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины

"Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий.

Можно предположить, что некоторые внутренние силы также решили использовать эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов.

А возможно, кому-то очень хочется сорвать прекращения огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля, и за это время мы не потеряли в боевых действиях ни одного украинского воина."

фото: офис президента

🇺🇦 Служба безопасности Украины

"Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные "вбросы" нацелены на нанесение вреда Украине."

🇺🇦 Василий Бурба, на момент операции – начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины, после срыва – уволен

"Все это строго секретная информация, и она никогда не становится публично открытой. Поэтому выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их из газетных "расследований", придуманных и реализованных, российскими спецтехнологий, недопустимо."

20 августа, 22 дня после срыва операции

🇺🇦 Владимир Зеленский, президент Украины

"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, русскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции.

Зачем вы ставите такой провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?"

27 августа, 29 дней после срыва операции

🇷🇺 Владимир Путин, президент России

"Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, они даже не скрывают теперь это.

Их затянули на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что совершенно не соответствовало действительности."

фото: tass

12 сентября, 45 дней после срыва операции

🇺🇦 Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины

"Мне лично неизвестно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация попала в СМИ, в ГБР уже уголовное производство зарегистрировано, и уже следствие ведется – сразу же, без ожидания, безо всякого хайпа."

19 сентября, 52 дня после срыва операции. Оппозиционные партии в Верховной Раде требуют создания временной следственной комиссии по поводу сорванной спецоперации

🇺🇦 Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины

"Это детективная история, которая была придумана от самого начала до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлено художественные выдумки – и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет.

Это досадный случай, когда политики, представители медиа, желая получить кто "лайки" в фейсбуке, кто – политические дивиденды, используют пропаганду против Украины и, к сожалению, принимают в ней участие."

8 октября, 71 день после срыва операции

🇺🇦 Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады Украины

"Пусть разбирается следствие. Если это неправда, то эти обвинения должны быть сняты со спецслужб и в принципе со страны. А если был какой-то фактаж, то он должен быть доведен до конца, а виновные должны понести ответственность в полном объеме."

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30 декабря, 154 дня после срыва операции

🇺🇦 Петр Порошенко, народный депутат и бывший президент Украины, впервые подтверждает факт операции:

"В конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции.

Я очень настоятельно рекомендую, создать временную следственную комиссию, очень настойчиво советую допросить всех участников процесса и отстранить немедленно тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования."

13 марта, 227 дней после срыва операции. Команда Bellingcat работает в Киеве над съемками собственного расследования. Офис президента просил МИ-6 помешать выходу фильма

🇺🇦 Давид Арахамия, глава политсовета и фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины

"Мы создаем ВСК. Она не о "вагнеровцах", но ситуация с "вагнеровцами" входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК."

16 марта, 230 дней после срыва операции

🇺🇦 Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины

"Сам факт проведения или непроведения операций такого рода является государственной тайной. Любое лицо, которое говорит, что операция была или которое говорит, что операции не было, совершает деяние, которое по своим признакам нарушает указанный закон Украины. Это уголовное преступление.

Я до сих пор не знаю, была ли эта операция или нет. Все, что я могу сказать – информационная версия, которую нам вбросили, не выдерживает никакой критики, ни элементарной логической проверки, ни фактологической проверки."

24 июня, 330 дней после срыва операции, Зеленский ее признал

🇺🇦 Владимир Зеленский, президент Украины

"Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что эта ситуация, идея этой операции была других стран, точно не Украина и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – это правда.

То, что этого не произошло, проводя параллели с тем, что было в Беларуси (речь идет о задержании оппозиционного блогера Романа Протасевича, ради которого посадили самолет – УП), я считаю, что это слава Богу".

Коротко: что все это время говорила власть 3 государств Украина (до "признания" Зеленского). "Вагнеровцы" в Беларуси были провокацией русских. Версия об украинской спецоперации – тоже провокация русских. Все, кто с этим не согласны, – или российские агенты, или оппозиция, которая расшатывает страну перед местными выборами. А украинская власть обязательно накажет "вагнеровцев"! (Правда, как – непонятно) Россия. "Вагнеровцы" ни в чем не виноваты. А украинские и американские спецслужбы вытащили их в Беларусь, чтобы расшатать там обстановку перед выборами и поссорить государства между собой. Русские своих не бросают! Беларусь. "Вагнеровцев" послали россияне, чтобы дестабилизировать ситуацию перед "выборами" президента вместе с местной оппозицией. Но крепкая рука Александра Лукашенко вовремя остановила эти грязные планы!

Соня Лукашова