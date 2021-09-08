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Более 10 миллионов прививок Ляшко убеждает, что выполнил обещание

Среда, 8 сентября 2021, 08:59
Более 10 миллионов прививок Ляшко убеждает, что выполнил обещание
Фото Виктора Ляшко из открытых источников

В Украине с 24 февраля сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, полностью вакцинированы 4,4 миллиона человек.

Источник: Министерство здравоохранения и пост главы МОЗ Виктора Ляшко

Дословно МОЗ: "С начала кампании по вакцинации сделано более 10 млн прививок от COVID-19!.. Привиты 5 666 019 человек, из них получили одну дозу – 5 666 017 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 073 041 прививки".

Детали: 7 сентября в стране 149 618 человек вакцинировали против COVID-19: первую дозу вакцины получили 47221 человек, вторую дозу – 102 397 людей.

В этот вторник для иммунизации населения работали 968 мобильных бригад, 2 986 прививочных пунктов и 335 центров вакцинации.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание о 5 миллионах привитых украинцев за первые 100 дней работы во главе МОЗ.

По состоянию на момент его назначения, 19 мая, в Украине было менее миллиона хотя бы частично вакцинированных: 957 346 получили первую дозу вакцины против коронавируса SARS CoV 2, а 37 526 человек получили обе дозы вакцины.

Отметку в 10 млн прививок Украина пересекла через 196 дней прививочной кампании, но не через 100 дней работы Ляшко министром, хотя летом темпы вакцинации действительно ускорились. Но и за все время вакцинации полностью привитых меньше 5 млн.

Прямая речь Ляшко: "Как и говорил, обещание выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, ведь было несколько дней праздничных выходных, на которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться. (Вот ничего не поделаешь с этим нашим "после праздников")

Сегодня мы вышли на 3,5 миллиона прививок в месяц, которые еще в мае выглядели нереальными, как и доступ к вакцине всех желающих. Но благодаря работе наших медицинских работников, у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь ваше желание прийти в прививочный пункт".

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине
Темпы вакцинации против коронавируса в Украине
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Украинская правда, дополнено

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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