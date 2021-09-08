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Перепись населения Украины проведут в 2023 году. Согласовали первое финансирование

Среда, 8 сентября 2021, 17:57

Бюджетный комитет согласовал выделение более 82 миллионов гривен на подготовку к проведению переписи населения Украины в 2023 году.

Источник: член комитета, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь: "Перепись населения состоится в 2023 году. Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году".

Предыстория:

  • В декабря 2020 года министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году, традиционный перепись населения планируется в 2023.
  • Также Немчинов заявил, что планируется введения идентификацию респондентов с помощью номера мобильного телефона.

Темы: перепись населенияУкраина
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