Перепись населения Украины проведут в 2023 году. Согласовали первое финансирование

Бюджетный комитет согласовал выделение более 82 миллионов гривен на подготовку к проведению переписи населения Украины в 2023 году.

Источник: член комитета, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь: "Перепись населения состоится в 2023 году. Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году".

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