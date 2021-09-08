ВАКС продлил срок процессуальных обязанностей Альперину, который остался без паспортов

Высший антикоррупционный специализированный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в злоупотреблениях на таможне, исключая обязанность "сдать загранпаспорта".

Источник: пресс-центр ВАКС, собеседник УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Детали: Высший антикоррупционный специализированный суд в среду сообщает, что частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продолжил до 6 ноября срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на Альперина.

Дословно ВАКС: "Так подозреваемый обязан: прибывать к детективу, в ведании которого находится уголовное производство, прокурора или суда по первому вызову: не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места проживания и / или места работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по обстоятельствам, изложенным в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи (суда)".

Детали: В постановлении суда отсутствует упоминание о сдаче загранпаспортов. Источник УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре пояснил, что украинские паспорта у Альперина ранее изъяла Государственная миграционная служба из-за лишения бизнесмена гражданства Украины, а его израильский паспорт также аннулирован.

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