ВАКС продлил срок процессуальных обязанностей Альперину, который остался без паспортов
Высший антикоррупционный специализированный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в злоупотреблениях на таможне, исключая обязанность "сдать загранпаспорта".
Источник: пресс-центр ВАКС, собеседник УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре
Детали: Высший антикоррупционный специализированный суд в среду сообщает, что частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продолжил до 6 ноября срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на Альперина.
Дословно ВАКС: "Так подозреваемый обязан: прибывать к детективу, в ведании которого находится уголовное производство, прокурора или суда по первому вызову: не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места проживания и / или места работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по обстоятельствам, изложенным в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи (суда)".
Детали: В постановлении суда отсутствует упоминание о сдаче загранпаспортов. Источник УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре пояснил, что украинские паспорта у Альперина ранее изъяла Государственная миграционная служба из-за лишения бизнесмена гражданства Украины, а его израильский паспорт также аннулирован.
Читайте также: Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина
Предыстория:
- 2 апреля 2021 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды. 21 апреля ОП обнародовал указ о применении санкций в отношении еще 13 человек.
- Трех человек из списка "контрабандистов", в частности, Альперина, президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.
- Сообщалось, что Кабинет министров готовит процедуру депортации этих трех лиц.
- Альперин подал в Одесский окружной административный суд иск против Государственной миграционной службы.
- По данным следствия НАБУ, Альперин - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.