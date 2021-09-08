Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС продлил срок процессуальных обязанностей Альперину, который остался без паспортов

Среда, 8 сентября 2021, 20:01
ВАКС продлил срок процессуальных обязанностей Альперину, который остался без паспортов

Высший антикоррупционный специализированный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в злоупотреблениях на таможне, исключая обязанность "сдать загранпаспорта".

Источник: пресс-центр ВАКС, собеседник УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Детали: Высший антикоррупционный специализированный суд в среду сообщает, что частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продолжил до 6 ноября срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на Альперина.

Дословно ВАКС: "Так подозреваемый обязан: прибывать к детективу, в ведании которого находится уголовное производство, прокурора или суда по первому вызову: не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места проживания и / или места работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по обстоятельствам, изложенным в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи (суда)".

Детали: В постановлении суда отсутствует упоминание о сдаче загранпаспортов. Источник УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре пояснил, что украинские паспорта у Альперина ранее изъяла Государственная миграционная служба из-за лишения бизнесмена гражданства Украины, а его израильский паспорт также аннулирован.

Читайте также: Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина

Предыстория:

  • 2 апреля 2021 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды. 21 апреля ОП обнародовал указ о применении санкций в отношении еще 13 человек.
  • Трех человек из списка "контрабандистов", в частности, Альперина, президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.
  • Сообщалось, что Кабинет министров готовит процедуру депортации этих трех лиц.
  • Альперин подал в Одесский окружной административный суд иск против Государственной миграционной службы.
  • По данным следствия НАБУ, Альперин - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: контрабандаАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
контрабанда
ЕС не фиксирует значительной контрабанды оружия из Украины – еврокомиссар в Киеве
В Украину пытались ввезти почти целый самолет по частям – таможенники
Полиция задержала турка-контрабандиста героина, которого искал Интерпол
Последние новости
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
Все новости...
Реклама: