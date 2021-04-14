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Кабмин готовит процедуру депортации экс-граждан из-за санкций СНБО по контрабандистам – СМИ

Среда, 14 апреля 2021, 22:18
Кабмин готовит процедуру депортации экс-граждан из-за санкций СНБО по контрабандистам – СМИ

Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины в соответствии с одобренными СНБО санкциями за контрабанду.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правительстве

Прямая речь: "Одобренные СНБО санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства. Согласно принятому решению, сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины".

Детали: По данным источника, в частности, говорится о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).

Предыстория:

  • На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.
  • В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции. (Обновлено от 21 апреля) 21 апреля ОП обнародовало указ о применении санкции в отношении еще 13 человек, среди которых в частности указано Араик Амирханяна.
  • После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.

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Темы: депортация СНБОконтрабанда
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